Las aguas del Abra acogerán este fin de semana la VII EKP Women's Cup-Liga Iberdrola femenina

Regata - EKP

BILBAO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club organizará este próximo fin de semana la VII EKP Women's Cup-Liga Iberdrola femenina, competición que supone el inicio de un campeonato de España con las mejores tripulaciones femeninas de todo el país.

Según han informado los organizadores, varias de las mejores tripulaciones femeninas de diferentes comunidades autónomas vuelven a las aguas vizcaínas del Abra este 7 y 8 de marzo. Por séptimo año consecutivo y en formato de eliminatorias (sistema de round-robin de todas contra todas), retorna la VII EKP Women's Cup en la clase J80, además incluida en la Liga Iberdrola.

El Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, con la Real Federación Española de Vela, organiza esta prueba que tendrá lugar en el campo de regatas del Abra interior, con las salidas el sábado 7 a las 12.00 horas y el domingo 8 a las 11.00 horas.

Esta cita promueve la navegación de las tripulaciones femeninas y el fomento de su liderazgo. Por ello, el Ayuntamiento de Getxo premió en su gala del deporte hace escasas fechas al club de Las Arenas por el impulso de la igualdad.

Estarán presentes equipos del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, con el Surne patroneado por Silvia Marcé, y otra embarcación con Carmen Galdós a la caña; así como del Real Club Náutico de San Sebastián, con Olatz Muñoz como patrona.

La flota se completa con el Club Náutico de Altea, con una tripulación liderada por Gracia Suárez; el Club Nàutic El Balís, con el Team Balís comandado por María Blanco; el Ses Margalides del Club Náutico de Ibiza de Maura Ramón; el Real Club Náutico de Gran Canaria con Inés Martín-Urda; el Club Náutico de Sevilla de Carlota Massana; el Real Club Náutico Puerto Pollença de María Magdalena Villalonga; y el Ferrimax-Relux, con tripulantes catalanas y andaluzas.