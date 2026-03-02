Ahotsak y Gobierno Vasco recogen más de un centenar de voces de la diáspora vasca en Estados Unidos

A través de entrevistas en profundidad, el proyecto documenta historias de vida marcadas por la emigración, la transmisión del euskera y la construcción de identidades híbridas - IREKIA

La plataforma Ahotsak, dedicada desde hace más de dos décadas a la recopilación, conservación y difusión del patrimonio oral y de los euskalkis vascos, ha dado un nuevo paso en su labor con la puesta en marcha del espacio 'Diasporako Ahotsak', a través de la que ha recopilado más de un centenar de voces de la diáspora vasca en Estados Unidos (EEUU).

Esta iniciativa, desarrollada por miembros de la asociación Badihardugu, en colaboración con el Gobierno Vasco, tiene como objetivo principal recoger testimonios directos de vascos y vascas de distintas generaciones que forman parte de la diáspora, preservando sus vivencias, su relación con la lengua y su vínculo con Euskadi, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

A través de entrevistas en profundidad, el proyecto documenta historias de vida marcadas por la emigración, la transmisión del euskera y la construcción de identidades híbridas, contribuyendo así a reforzar la memoria colectiva del pueblo vasco.

El trabajo comenzó con entrevistas en el País Vasco a personas que han vivido en la diáspora o que se encuentran de visita. En el marco de esta iniciativa, también se ha llevado a cabo un amplio trabajo de campo en Estados Unidos, en el que se han recopilado más de cien horas de grabación, con testimonios y la trayectorias vitales de 106 personas de la diáspora vasca.

Así, en un viaje de mes y medio por cinco estados, Idoia Etxeberria e Itziar Sapsootham han entrevistado a personas que viven en Idaho (31), Oregón (1), Utah (6), Nevada (29) y California (39); un total de 37 mujeres y 69 hombres. Este material constituye un archivo audiovisual y lingüístico que permite conocer cómo se ha mantenido, transformado y transmitido el euskera en contextos alejados de su territorio de origen.

Paralelamente, se ha publicado una nueva web (diaspora.ahotsak.eus) en la que ya se pueden consultar los primeros contenidos del proyecto, incluyendo las biografías iniciales de las personas entrevistadas y los datos más relevantes de la investigación.

A lo largo del 2026 identificarán los mejores fragmentos de video de muchos de los entrevistados, un total de 50 horas de grabación, para ponerlos on-line. Este espacio digital facilita el acceso público a los testimonios y refuerza la vocación divulgativa y pedagógica de Ahotsak, poniendo este patrimonio al servicio de la ciudadanía, la comunidad investigadora y las generaciones futuras.

El proyecto Ahotsak nació en Eibar en 2000 como una iniciativa social y cultural para preservar la memoria oral de Euskal Herria y fue creciendo paulatinamente. En la actualidad, cuenta con el apoyo y la financiación del Gobierno Vasco, que colabora en el desarrollo de las entrevistas y en la consolidación de este archivo vivo de la lengua y la historia popular.

Con 'Diasporako Ahotsak', ambas entidades reafirman su compromiso con la preservación del euskera, la diversidad lingüística y la memoria de la diáspora como parte inseparable de la historia y la identidad de Euskadi.