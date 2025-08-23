El Aita Mari desembarca en Bari a los 13 migrantes, entre ellos 5 niños, rescatados en el Mediterráneo Central

Archivo - Rescate de migrantes por el 'Aita Mari' en el Mediterráneo - SMH - Archivo

BILBAO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El buque Aita Mari ha desembarcado este sábado en el puerto italiano de Bari a las 13 personas rescatadas el pasado martes en el Mediterráneo Central, entre ellas cinco niños.

Según ha informado la embarcación de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), el desembarco se realizó "con normalidad" a las 7.45 horas, con la presencia de la Policía italiana y la asistencia de la Cruz Roja.

Una vez recibida "asistencia inmediata" y tras pasar las inspecciones oportunas, la embarcación navegará rumbo a Sagunto (Valencia). El puerto de Bari fue asignado para el desembarco por las autoridades italianas después de que el buque rescatara a los 13 migrantes.

El Aita Mari ha denunciado el Decreto Piantedosi, porque "vulnera el derecho marítimo internacional, que obliga a desembarcar en el puerto seguro más cercano", y ha advertido de que "que estas prácticas ponen en riesgo a las personas supervivientes".

Por ello y en el contexto del nuevo Pacto Migratorio de la UE y "la complicidad con países como Libia", ha reiterado que "salvar vidas es un deber humanitario, nunca un delito".