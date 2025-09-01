Aitziber Garmendia, Jon Plazaola y Héctor Alterio actuarán dentro de la programación cultural de Leioa

El violinista leioaztarra Unai Celaya interpreta una pieza junto al alcalde, Iban Rodriguez, durante la presentación de Kultur Leioa. - AYUNTAMIENTO DE LEIOA

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación cultural del Ayutamiento de Leioa, dentro de Kultur Leioa, acogerá 25 espectáculos de música, teatro y danza, 3 espectáculos de calle, 33 sesiones de cine y 2 exposiciones hasta diciembre, entre las que destacan los espectáculos de los actores Aitziber Garmendia, Jon Plazaola y Héctor Alterio.

El detalle de los espectáculos de Kultur Leioa ha sido presentado este lunes en una rueda de prensa en la que han intervenido el alcalde de Leioa, Iban Rodriguez, y la responsable de programación de Kultur Leioa, Zuriñe Cuesta, acompañados del violinista leioaztarra Unai Celaya, miembro de The Muted Ensemble, que actuará en noviembre.

La programación de teatro arrancará el 26 de septiembre con 'Héctor Alterio. Una pequeña historia', un espectáculo con dramaturgia en la que el artista hará un repaso a su carrera en la que hará un viaje de ida y vuelta, Buenos Aires- Madrid - Buenos Aires.

Le tomarán el relevo, el 3 de octubre, Aitziber Garmendia y Jon Plazaola con 'Arizona', una obra ambientada en EE.UU. en la que se entremezclarán parodia y tragedia, en una reflexión sobre las fronteras, la migración, la estupidez humana y los límites de la manipulación.

El 5 de octubre llegará el primero de los espectáculos para público familiar, 'Mamuak ezagutzera joan zen umea', de la compañía vasca Anodino Teatro. La pieza unirá marionetas, música en directo y teatro.

La obra '¿Dónde están los niños?', de la compañía vasca Tartean Teatroa, reflexionará el 10 de octubre con una historia que parte del aparente intento de suicidio de una niña de 8 años.

La compañía Perigallo Teatro traerá la comedia el 17 de octubre con la obra 'Por voluntad propia', donde los personajes invitarán a mirar más allá de las apariencias.

La danza llegará a los escenarios el 24 de octubre de la mano de la compañía vasca Cielo Raso, con el espectáculo 'Née', que se sumerge en lo humano y en sentimientos como la soledad, la pérdida y la desilusión.

Estrenará noviembre, el día 7, la compañía catalana Teatro de Dos con el espectáculo 'El enterrador', en el que un actor hace partícipe a la audiencia de cómo prepara un monólogo.

El 14 de noviembre llegará la primera cita musical de la temporada, de la mano del conjunto vasco Trío Mai, que presentarán 'De la ópera al crossover', con la soprano Irene Ojanguren, el tenor Alberto Núñez y la pianista Marta Díaz Iriondo.

El 15 de noviembre 'The muted ensemble' combinará música y cine. Una parte del programa incluye el acompañamiento en directo a la proyección de la película muda 'Luces de Ciudad' (1931) de Charles Chaplin.

El 16 de noviembre estará dedicado al público familiar con 'Bisonte-mastodontearen bila' de la compañía vasca Ene kantak. La danza volverá al centro del escenario el 21 de noviembre con el espectáculo 'Txalaparta', de la compañía vasca Kukai Dantza Taldea, y una semana después, el 28 de noviembre, el protagonismo será para 'Nevenka', de Histrión Teatro, que reflexionará sobre el caso de la primera mujer en España que ganó un juicio por acoso sexual a un político.

Ya en diciembre, el día 12, la compañía vasca Artedrama adapta al teatro la historia real de Ibrahima Balde, en 'Miñan', una crónica de su viaje desde Guinea a Europa en busca de su hermano pequeño, en la que se cruzó con policías, secuestradores y pasadores, y en la que descubrió el sufrimiento del dolor, la sed y el hambre.

Los dos días siguientes estarán dedicados al teatro familiar, con 'Zirku gala de circo', de la compañía vasca Zirkozaurre, y el espectáculo 'GO!AZEN 12' de Pausoka, los días 13 y 14 respectivamente.

El 18 de diciembre, la programación cultural de Leioa se sumará a la conmemoración del Día Internacional de la Persona Migrante con el espectáculo 'El show de comedia', de la mano de la cómica Almu Lasacre, nacida en Guinea Ecuatorial y criada en Valencia. Será un espectáculo gratuito con invitación.

Dos días después, el 20 de diciembre, llegará el turno de Leo Bassi, quien en 'Yo mussolini' se meterá en el papel del dictador italiano en un monólogo con el que quiere denunciar el auge del fascismo en Europa, y alertar sobre sus nuevos disfraces y cómo se está aprovechando de una sociedad adormecida por el consumo.

A partir del 22 de diciembre, la programación adquirirá un tono más familiar, con los espectáculos 'Semaforoa' (22 de diciembre), 'Ad libitum' (26 de diciembre), 'Crusoe' (27 de diciembre), 'Kontukantari' (28 de diciembre), y 'Mute... eta hegan!' (4 de enero).

CINE

Entre el 7 de octubre y el 1 de diciembre se desarrollarán un total de 33 sesiones, entre las que se incluyen 10 pases dirigidos al público infantil. Las proyecciones de Cine Forum Perseo serán los días 7, 14, 21 y 28 de octubre y 4, 11, 18 y 25 de noviembre, todas a las 20 horas, y tendrán un precio de 2,50 euros.

Las de cine también serán a las 20.00 horas, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre, el 8, 9, 10, 22, 23, 24, 29 y 30 de noviembre, y el 1 de diciembre; tendrán un precio de 5 euros y 4 euros los días del espectador. Las 10 proyecciones infantiles serán los días 18, 19, 25 y 26 de octubre, y el 8, 9, 22, 23, 29 y 30 de noviembre, en todo caso a las 17.30 horas y con un precio de 4 euros.

EXPOSICIONES

El espacio expositivo de Kultur Leioa acogerá asimismo 2 exposiciones los próximos meses, la primera, 'Mendo', del 3 al 26 de octubre, una recopilación de pinturas de JM Mendez (Mendo) y Jesús Susilla, en la que los artistas hacen un homenaje visual al paisaje industrial de las márgenes del Nervión. Del 31 de octubre al 23 de noviembre tendrá lugar el concurso de fotografía.

BIBLIOTECA

La Biblioteca, por su parte, contará con una programación especial que incluirá 'La hora del cuento' para público infantil. Será en tres sesiones, todas a las 18.00 horas, el 30 de octubre (euskera, para niñas y niños de 3 y 4 años), el 27 de noviembre (castellano, 3-4 años) y el 18 de diciembre (euskera, para niñas y niños de 5 a 9 años).

Respecto a los clubes de lectura, el de castellano, dinamizado por Begoña Ruiz, mantendrá tres encuentros, entre las 17.30 y las 19.15 horas, en la sala de prensa de la 4ª planta: el 7 de octubre, el encuentro girará en torno al libro 'La vegetariana', de Han Kang; el 4 de noviembre será el turno de 'A escondidas', de Iban Zaldua, y el 2 de diciembre se analizará la obra 'Gozo', de Azahara Alonso.

El club de lectura sobre inteligencia emocional, por su parte, mantendrá cuatro encuentros dinamizados por Giovanni Pecoraro, todos ellos de 17.00 a 19.15 horas en la sala de prensa.

El primero, el 25 de septiembre, será en torno a las obras 'Una buena vida', de Robert Waldinger, y 'La ciencia del buen dormir', de Javier Albares. El 30 de octubre los protagonistas serán las obras 'El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda', de Mark Manson, y 'La ciencia del lenguaje positivo', de Luis Castellanos.

El 27 de noviembre será el turno de 'El arte de la buena vida', de William B. Irvine, y 'Esencial', de Fernando Botella; y el 18 de diciembre se analizarán las obras 'Distraídos', de Thibaut Deleval, y 'El arte de pensar', de Jose Carlos Ruiz.

El club de lectura en euskera mantendrá tres encuentros dinamizados por Yurre Ugarte, todos ellos a las 18.30 horas en la sala de prensa. Serán el 23 de octubre, en torno a la obra 'Mundu zitalaralen kontra' (Lizar Begoña); el 20 de noviembre, con la obra 'Sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez dibertigarri bat' (David Foster Wallace); y el 18 de diciembre, sobre la obra 'Hetero' de Uxue Alberdi.

El club de lectura infantil, por su parte, contará con seis sesiones, dirigidas a niñas y niños de entre 3 y 5 años (a las 17.30 horas) y de entre 6 y 8 años (a las 18.30 horas). Serán en la Biblioteca infantil, a cargo de Galtzagorri Elkartea, los días 9 de octubre, 6 de noviembre y 4 de diciembre.