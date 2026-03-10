Álava adjudica la puesta en marcha de un sistema digital integral para el control de accesos en el parque de Garaio

Archivo - Bandera azul en las playas de Landa y Garaio - DFA - Archivo

VITORIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la adjudicación del suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema digital integral para la gestión inteligente del control de acceso, reservas y aforos del parque de Garaio a la empresa Intelligent Parking S.L., por un importe de 338.800 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses.

La institución foral ha destacado que la finalidad de esta actuación es la de desarrollar una plataforma web centralizada con acceso multicanal y multidispositivo que permita digitalizar y mejorar la gestión de los accesos, movilidad, estacionamientos de bicicletas y servicios complementarios.

A tal fin, se suministrarán diferentes equipos para el control de acceso al parque de Garaio y a los aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida. La actuación incluye también la ejecución de módulos de aparcamiento y carga eléctrica de bicicletas.

La prestación de este servicio de gestión digital de los usos de Garaio, mediante la aplicación informática, permitirá realizar una gestión inteligente de las plazas reservadas o sistemas de conteo inteligente, así como el mantenimiento y conservación de la APP.

Con la puesta en marcha de esta plataforma, se pretende automatizar, optimizar y "mejorar la eficiencia" de los accesos al parque de Garaio sobre todo en época estival, que es la que mayor afluencia de personas usuarias registra.

Así, mediante este sistema se podrá controlar en tiempo real las ocupaciones y agilizar la entrada y salida de vehículos. Asimismo, implementa tecnologías como el reconocimiento de matrículas para un control seguro y automatizado de los vehículos.

Este proyecto está incluido dentro del marco del 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino' relativo a las playas interiores de Landa y Garaio, en el marco del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', financiado por la Unión Europea a través de los fondos 'NextGenerationEU'.