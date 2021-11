Álava aumenta a 650 euros las cuantías de las ayudas para el servicio de taxi a personas con problemas de movilidad

El Instituto Foral de Bienestar Social aumenta el presupuesto de la convocatoria para 2022 hasta los 350.000 euros

VITORIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), organismo autónomo adscrito al Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava, ha aprobado la convocatoria anual de ayudas para la utilización del servicio de taxi como medio de transporte alternativo para el ejercicio 2022 que aumenta un 44% de la cuantía máxima a percibir por persona, hasta los 650 euros, e incrementa un 75% del presupuesto anual del programa con un total de 350.000 euros.

En un comunicado, la institución foral ha informado de que la convocatoria para 2022 ha introducido novedades respecto a la del año pasado, como la posibilidad de que personas con grado III de dependencia que residan en viviendas con apoyo puedan hacer uso del servicio.

Según ha recordado, el servicio de taxi es un medio alternativo de transporte a personas mayores de 12 años afectadas por grandes discapacidades motoras, entre ellas, personas usuarias de sillas de ruedas, que dependan de dos bastones o de terceras personas para andar.

El objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas, que, por razón de graves dificultades de acceso, no pueden hacer uso del transporte colectivo ordinario, de manera que se favorezca su autonomía, desarrollo personal e integración social.

La convocatoria para 2022 aumentará su presupuesto, que pasa de los 200.000 euros a los actuales 350.000 y, en el mismo sentido, crecerá la cuantía máxima individual anual, que se incrementa de los 450 euros de la última convocatoria a los actuales 650 euros.

Mediante estas ayudas se pone a disposición de las personas beneficiarias una tarjeta prepago nominativa, en el que se cargará el importe concedido para que pueda ser utilizado el servicio de taxi como medio alternativo de transporte.

BENEFICIARIOS

Podrán beneficiarse de las ayudas las personas con discapacidad física con un grado igual o superior al 33% que les dificulte gravemente el acceso al transporte público, y que superen los 9 puntos en el baremo para determinar la existencia de dificultades para utilizar transportes colectivos.

También podrán ser beneficiarias las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, siempre que esta no les impida el desarrollo de una vida social autónoma.

El grado de discapacidad intelectual no podrá ser igual o superior al 60%, y no deberá superar el 50% si la valoración de dependencia establece que la persona no es autónoma para evitar situaciones de riesgo fuera del domicilio o para planificarse sus desplazamientos fuera del hogar.

Una vez el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) publique la convocatoria, las solicitudes podrán presentarse en las oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social, en Vitoria-Gasteiz, y en los Servicios Sociales de Base de los ayuntamientos de la zona rural.