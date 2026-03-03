Álava invertirá 334.000 euros para mejorar la atención al público y la accesibilidad del Registro General

Archivo - Casa Palacio Foral de la Diputación Foral de Álava - DFA - Archivo

VITORIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral de la Diputación Foral de Álava va a invertir este año 334.000 euros para mejorar la zona de atención al público y la accesibilidad del Registro General de la Diputación Foral de Álava.

En una nota, ha informado de que el proyecto incorpora la reordenación del espacio de las oficinas y archivo para mejorar las condiciones de trabajo del personal.

El Consejo de Gobierno Foral alavés ha licitado este martes las obras de reforma de las oficinas del Registro General, ubicado en la plaza de la Provincia, por un importe de 333.664 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses. Las obras se adjudicarán antes del verano y estarán así finalizadas antes de fin de año.

El Registro General ocupa una superficie aproximada de 240 metros cuadrados en la planta baja de las Oficinas Técnicas Nuevas, pero presenta, pese a su amplitud, una distribución del espacio obsoleta, ya que la zona de atención al público se encuentra en segundo plano, el archivo está sobredimensionado y los aseos no cumplen con las normas de accesibilidad.

Con el fin de solucionar estos problemas, se va a ejecutar una reforma integral del espacio con criterios de funcionalidad, eficiencia y accesibilidad. La reforma va a tener en cuenta la evolución del modelo de atención administrativa para "diferenciar con claridad" el área destinada a la ciudadanía y las zonas de uso interno. De esta manera, los puestos de atención al público se situarán en la zona más visible desde el acceso, favoreciendo la orientación y mejorando la percepción del servicio.

El resultado va a ser un espacio adecuado y cómodo para la recepción y espera de los ciudadanos, con mostrador de atención adaptado para personas usuarias de sillas de ruedas; aseos plenamente accesibles; y una disposición del resto de la superficie mayoritariamente abierta, con un único despacho, optimizando la ocupación.

Además, y de cara a mejorar el confort acústico, el área de atención al público podrá independizarse mediante un cerramiento con puerta corredera, reduciendo la transmisión de ruido hacia la zona de trabajo interno en la franja horaria de atención a la ciudadanía. También se colocarán techos fonoabsorbentes que mejoren la acústica del espacio.

ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Este proyecto de reforma se enmarca en la estrategia foral para avanzar en materia de accesibilidad e inclusión en los servicios públicos forales. Así, y una vez finalizadas las obras, el Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral va a realizar en estas mismas oficinas un conjunto de actuaciones para facilitar la accesibilidad de las personas ciegas, sordas y con movilidad reducida.

Entre ellas, figura una nueva señalética sobre los servicios forales del edificio con criterios de lectura fácil; nuevas barandillas para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida; un sistema de orientación podotáctil en el interior para personas con discapacidad visual apoyado con códigos 'NaviLens'; y un servicio online de intérprete de lengua de signos.

La Diputación Foral de Álava ha definido estas intervenciones en colaboración con las asociaciones de personas con baja visión Once, Begisare e Itxaropena.