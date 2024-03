Álava pondrá en marcha un autobús directo entre la comarca de Aiaraldea y el Hospital de Galdakao en el plazo de un año

EH Bildu, PP, Elkarrekin y Vox aprueban una moción para estudiar e implementar la nueva línea de transporte público



La Diputación Foral de Álava pondrá en marcha una nueva línea de autobús directo entre la comarca de Aiaraldea y el Hospital de Galdakao-Usansolo, complementaria con la existente, en "el plazo máximo de un año", para lo que llevará a cabo un estudio en el tiempo más breve posible, con el objetivo de realizar los trámites necesarios.

Así lo ha aprobado la oposición de las Juntas Generales de Álava, EH Bildu, Partido Popular, Elkarrekin Araba y Vox, al secundar una iniciativa que recoge la petición del Movimiento de Pensionistas Alaveses, para que la Cuadrilla disponga de un servicio de autobús directo con el hospital bizkaino, y que ha contado con la negativa del Gobierno foral (PNV-PSE).

El juntero de EH Bildu Iñaki Ullibarri ha recordado que "la reivindicación no es nueva" y permitirá reducir "el uso del vehículo privado y mejorar la atención sanitaria, ya que no es lógico pasar más tiempo en el desplazamiento que en la consulta".

"Se acordó realizar un estudio sobre viabilidad, pero el PNV se ha ido en blanco y no queremos más años en blanco. Tómenselo como un ejercicio de humildad. Tienen todo un año para poner en marcha la línea de autobús, hablar y acordar con Bizkaia y hacer los análisis pertinentes", ha apelado.

El juntero del PP Jorge Ibarrondo ha explicado que este asunto "se tenía que haber superado ya", pero que no ha sido así por "los falsos compromisos del portavoz del grupo juntero del PNV, Joseba Díez".

"Vengo a exigir seriedad y compromiso, y a que ustedes (PNV-PSE) no se lo tomen como una ópera bufa y una especie de sainete, que es lo que están haciendo hoy en el tercer capítulo, entrando y saliendo en las salas, e intentando salvar al gudari Díez con una reunión aquí, a las 9.00 horas, con los pensionistas", ha recriminado.

El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha reprochado a PNV y PSE que firmaran una moción con su formación política, para realizar un estudio de viabilidad sobre la nueva línea de autobús "que no han cumplido".

"El trayecto actual pasa por pueblos y barrios vizcaínos, con varias paradas en cada localidad. Ustedes pueden imaginar lo que este recorrido supone y el número de paradas que efectúa. Hace que la población de Aiaraldea tenga que invertir mucho tiempo para ir al hospital a una consulta médica, desde su salida hasta la llegada al hospital", ha argumentado.

El juntero de Vox Jonathan Romero ha demandado "aprobar sin dilación la implementación del autobús", para "poner fin a la inacción e indiferencia", mostrada por el Gobierno foral, que ha conllevado "el retraso" de su puesta en marcha.

COMPROMISO FORAL

El portavoz del PNV, Joseba Díez, ha querido salir al paso de las críticas al asegurar que el Gobierno foral apostaba por "la puesta en marcha del servicio". "Nuestra posición no era si el estudio tenía que determinar la viabilidad o no del servicio; la viabilidad estaba clara. Nosotros apostábamos por la puesta en marcha del servicio y el estudio tendría que analizar los detalles técnicos, no la viabilidad", ha remarcado.

"Creemos que hay que poner en marcha el servicio, no hacer un estudio. Hay que poner en marcha el servicio y analizar los detalles del mismo", ha manifestado, para garantizar "el compromiso político" del Gobierno y censurar "el populismo" de la oposición, a quien "no le interesa alcanzar un acuerdo con el Gobierno".

Por su parte, el portavoz del PSE, Josu López Ubierna, ha explicado que han tenido una reunión con los representantes de los pensionistas, quienes les han pedido "que lleguemos a un acuerdo", que la oposición "ha rechazado".

"Es necesaria la línea por un motivo de consumo de tiempo y garantizar el acceso a un servicio público, como el hospital de Galdakao, para que las personas que no dispongan de alternativa al vehículo privado, ya sea por razones de edad o por razones de otro tipo, puedan tener un servicio público", ha defendido.

"El diputado de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, se ha comprometido con la enmienda de los pensionistas. Vamos a hablar con Bizkaia para discutir los detalles técnicos, las frecuencias, los horarios y el precio del billete", ha asegurado López Ubierna.