Álava reconoce a las familias alavesas que acogen a niñas y niños en situación de desprotección grave

El diputado general de Álava, Ramiro González, en la recepción que la institución foral ofrece a las familias del territorio que acogen a niños y niñas - DIP. ÁLAVA

VITORIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha presidido esta tarde la recepción que la institución foral ofrece a las familias del territorio que acogen a niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo y desprotección grave, y cuyos progenitores no pueden hacerse cargo de su cuidado.

La Diputación Foral de Álava ha celebrado esta actividad con el objetivo de trasladar a las familias su agradecimiento y reconocimiento público por colaborar con el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) en los cuidados y el bienestar de estos y estas menores.

En la actualidad, un total de 97 menores conviven en acogida en 82 familias alavesas. 38 de ellas son familias ajenas, esto es, que no tenían relación previa con la persona acogida, y 44 extensas, es decir, familiares o allegadas.

En la recepción que ha tenido lugar en Artium Museoa, han intervenido varias familias alavesas que han finalizado su participación en el Programa de Apoyo al Acogimiento Familiar de Álava (Paafa), después de años de dedicación al acogimiento de estas y estos pequeños, y se ha despedido Julia Larrimbe como presidenta de la asociación de familias Besarka. Los niños y niñas asistentes y sus familias de acogida han podido disfrutar de diversas actividades.

El acogimiento familiar es una medida de protección a la infancia que tiene como objetivo la plena integración y participación de la niña, niño o adolescente en un entorno estable hasta que pueda retornar con su familia de origen. Se trata de un recurso que busca que las personas menores vivan en una familia que responda a sus necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales, y que las ayude, de manera eficaz y beneficiosa, a superar las situaciones graves de abandono, negligencia, riesgo o maltrato.

Con el fin de garantizar el interés superior de la persona menor de edad, se trata de la medida de protección idónea y prioritaria frente al acogimiento residencial.

En este momento se precisa de forma prioritaria de 20 familias para acogimiento de urgencia de niños y niñas entre los 3 meses y los 7 años edad, a quienes ofrecer otra alternativa a vivir en un recurso de acogimiento residencial en un momento tan clave de su desarrollo vital como son sus primeros meses o años de vida. También se necesitan familias acogedoras para grupos de hermanos y hermanas que residen en los recursos residenciales y que podrían vivir con familias de acogida de forma prácticamente inmediata.

Todos los perfiles y modelos de familias pueden acoger niños y niñas: familias, parejas y personas solas, con o sin descendencia. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Programa de Apoyo al Acogimiento Familiar (Paafa) a través del teléfono 945 77 30 52 y del correo electrónico acogimiento@araba.eus. También se puede contactar a través del Área del Menor y la Familia del IFBS.

Las personas interesadas en conocer el acogimiento familiar tienen la posibilidad de acudir a la próxima charla que tendrá lugar el próximo 19 de enero a las 17.30 horas en la sede del programa, en la calle Olaguibel 20, 1º piso - oficina 1.