Álava revoca diez títulos honoríficos otorgados a figuras vinculadas al golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura

VITORIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la revocación de diez distinciones honoríficas concedidas entre 1936 y 1975 a figuras directamente vinculadas al golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y el aparato represivo de la dictadura franquista.

Con esta medida, la Diputación Foral de Álava avanza hacia una memoria pública alineada con los principios de "verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición", así como con los valores democráticos de "concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres".

Entre los honores retirados, destacan la Medalla de Álava concedida al dictador Francisco Franco en 1952, cuando el régimen estaba ya consolidado, o las dos respectivas distinciones al militar Camilo Alonso Vega, figura clave en la represión y en la sublevación en Vitoria en 1936, y a José Luis Arrese Magra, uno de los ideólogos del régimen. En total, se despojará de los honores a ocho figuras ligadas directamente a la sublevación contra la Segunda República y al posterior régimen dictatorial.

La decisión se adopta en cumplimiento de la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi y de la ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática, que promueven la retirada de reconocimientos incompatibles con los valores democráticos, por exaltar la sublevación, la guerra o la dictadura, o haber sido concedidos por su participación en la represión franquista.

La Diputación Foral ha desarrollado en los últimos meses un proceso sistemático de revisión de su registro de honores, para lo que se ha contado con la historiadora Virginia López de Maturana, profesora de Historia Contemporánea de EHU, quien ha acreditado el carácter incompatible de estos reconocimientos con los principios democráticos, así como su origen ligado a estructuras de poder del régimen franquista y a mecanismos de legitimación de la dictadura.

El acuerdo enfatiza que, en el contexto del régimen franquista, el derecho administrativo se utilizó como herramienta de adhesión política, y la Diputación Foral de Álava no fue ajena a esa dinámica, ya que los honores se otorgaron a personas que participaron en la sublevación contra la República o en la represión posterior.

A propuesta del diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza, el Consejo de Gobierno Foral ha aprobado en el mismo acuerdo repudiar y condenar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, frente a los discursos de negación, exclusión e intolerancia que vuelven a resonar con intensidad en la actualidad.

TÍTULOS RETIRADOS

Las distinciones honoríficas revocadas son la Medalla de Álava en su categoría de oro (1952) al dictador Francisco Franco, la Medalla de Álava (1955) y Padre de la Provincia (1961) al militar Camilo Alonso y la Medalla de Álava en su categoría de oro (1961) al político Lorenzo de Cura.

Asimismo, retira la Medalla de Álava (1942) al militar Vicente Abreu, la Medalla de Voluntarios de Álava (1942) al militar Enrique Uzquiano, la Medalla de los Voluntarios de Álava (1944) e Hijo Adoptivo de la Provincia (1944) al político José Luis Arrese, el título a Hijo Adoptivo de la Provincia (1938) al general Germán Gil y el título de Hijo Ilustre de Álava (1939) al militar Luis Orgaz.

El pasado 11 de febrero, las Juntas Generales de Álava aprobaron la retirada de los títulos de Padre de la Provincia y Diputado General Honorario otorgados en 1936, en plena Guerra Civil, a Francisco Franco, y el de Padre de la Provincia a Emilio Mola, completando así el mapa institucional de eliminación de honores franquistas en el territorio.