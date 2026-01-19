Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic, emparejamientos en cuartos de final de la Copa del Rey

Archivo - Ultimo derbi en Liga disputado entre Alavés y Real Sociedad - LALIGA - Archivo

BILBAO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El derbi entre Alavés y Real Sociedad y Valencia-Athletic son los emparejamientos que ha deparado a los equipos vascos el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Albacete-FC Barcelona y Betis-Atlético serán los otros dos duelos en eliminatorias a partido único que se celebrarán entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero.

El Albacete Balompié, único equipo superviviente de LaLiga Hypermotion, jugará ante el FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026, según ha deparado el sorteo de la antepenúltima ronda celebrado este mediodía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Además, el bombo ha dejado un atractivo duelo entre el Real Betis y el Atlético de Madrid en el Estadio de La Cartuja, mientras que el Valencia CF recibirá en Mestalla al Athletic Club y el Deportivo Alavés a la Real Sociedad en Mendizorrotza.

Los enfrentamientos de cuartos de final se celebrarán entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero, por última vez a partido único, antes de que el torneo entre en las eliminatorias a doble partido en las semifinales -10/11 de febrero y 3/4 de marzo-.