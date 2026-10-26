El alcalde de Bilbao sobre los disturbios: "No son antifascistas, son auténticos fascistas"

Vehículo ardiendo en los incidentes de Bilbao - HUMBERTO BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha condenado los disturbios ocurridos este lunes en Bilbao tras una concentración estudiantil en contra de un acto de Vito Quiles que no ha llegado a celebrarse, y ha afirmado que los protagnistas de estos actos violentos "no son antifascistas, son auténticos fascistas".

En un video difundido entre los medios informativos, el regidor de la capital vizcaína ha condenado "con rotundidad" los hechos ocurridos este lunes en la ciudad, en alusión a "los actos delictivos realizados por esa cuadrilla de embajadores del fascismo, de la violencia y del terror". "Hay grupos de personas que no necesitan que nadie venga a provocarles; se valen por ellos mismos", ha continuado.

Aburto se ha mostrado convencido de que los autores de los daños y altercados "no son antifascistas: son auténticos fascistas". Por ello, ha dicho "alto y claro, una vez más", que "quienes han bebido en las fuentes de la violencia, actúan con violencia".

"ACTOS ESPELUZNANTES"

Además, ha emplazado a "esas voces que más de una vez se han pronunciado en contra del fascismo" a calificar estos actosde "espeluznantes".

El alcalde ha trasladado su solidaridad a los comerciantes, así como a los propietarios de los coches que sido incendiados, y "al conjunto de la ciudadanía de Bilbao, que ha tenido que aguantar una tarde absolutamente horrorosa".