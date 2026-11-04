El alcalde de Bilbao recibe al embajador y a la nueva cónsul honoraria de Suiza

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, recibe al embajador y a la nueva cónsul honoraria de Suiza, Heinrich Schellenberg y Laura Álvarez Stuber. - AYUNTAMIENTO DE BILBA

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha recibido este miércoles al embajador y a la nueva cónsul honoraria de Suiza en Bilbao, Heinrich Schellenberg y Laura Álvarez Stuber, respectivamente.

La recepción, en la que Aburto ha estado acompañado por la concejala de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inuntziaga, se ha desarrollado en el Salón Árabe del Ayuntamiento.

En encuentro con Heinrich Schellenberg y Laura Álvarez Stuber ha servido para "departir sobre asuntos de interés para ambas diplomacias locales ante la apertura mañana del Consulado de Suiza en Bilbao", ha explicado el Consistorio bilbaíno.