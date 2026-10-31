El alcalde donostiarra llama a "la calma y la responsabilidad", y a preservar "la convivencia"

Archivo - Jon Insausti, alcalde de San Sebastián. - AYUNTAMIENTO - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha emplazado este sábado a "la calma y la responsabilidad", y a preservar "la convivenciaque tanto ha costado conseguir" ante llamamientos realizados en redes sociales a cometer actos vandálicos. En previsión de altercados, ha destacado que el Ayuntamiento tiene activados todos los protocolos de seguridad y coordinación entre Ertzaintza y Policía Municipal.

Insausti ha querido hacer "un llamamiento a la calma y a la responsabilidad". "Entiendo la preocupación y lo que pueden sentir muchos donostiarras, especialmente quienes tienen sus negocios en la ciudad", ha añadido en redes sociales.

A su juicio, "la convivencia es uno de los bienes más valiosos" de los vascos, que "ha costado mucho conseguirla". "Tenemos la responsabilidad de cuidarla y preservarla", ha aseverado.

REDOBLADO RECURSOS POLICIALES

Según ha destacado, el Ayuntamiento tiene activados todos los protocolos de seguridad y coordinación entre la Ertzaintza y la Guardia Municipal, que "han redoblado sus recursos aumentado el patrullaje en la calle, y trabajan conjuntamente, con los canales de información y seguimiento abiertos, para proteger a la ciudadanía y prevenir cualquier incidente".

"Como alcalde, mi prioridad es la seguridad y el bienestar de los donostiarras. Seguiremos trabajando con responsabilidad, firmeza y serenidad, ha insistido el alcalde donostiarra.

Por último, ha apelado "al respeto y a la responsabilidad de todas y todos". "Podemos pensar diferente, discrepar y defender nuestras ideas. Pero la violencia nunca puede ser el camino ni la solución. Cuidemos Donostia y cuidémonos. Donostia es una ciudad de paz, respeto y convivencia. Queremos seguir viviendo con tranquilidad, sintiéndonos seguros en nuestras calles y sabiendo que las personas, los comercios y los bienes públicos y privados son respetados. Ninguna causa ni ideología justifica la violencia, venga de donde venga", ha zanjado.