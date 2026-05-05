Alcaldes de la Bahía de Pasaia rechazan el Plan Estratégico del Puerto, que no incluye su traspaso a Euskadi

La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, y los alcaldes de Pasaia, Teo Alberro, y de Lezo, Mikel Arruti - AYUNTAMIENTO PASAIA

SAN SEBASTIÁN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de la Bahía de Pasaia se mostrado en contra del Plan Estratégico 2025-2030, que ha aprobado este martes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP). Los regidores de Pasaia, Errenteria y Lezo han defendido que son necesarias "apuestas ambiciosas de futuro, y no viejas recetas" y han calificado de "inaceptable" que no se haga referencia a la transferencia.

Según han explicado en un comunicado, el alcalde de Pasaia, Teo Alberro, y la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, como integrantes del Consejo, han votado en contra. Junto con el alcalde de Lezo, Mikel Arruti, han reconocido que las aportaciones realizadas por los municipios a la propuesta del plan "han tenido su efecto -las enmiendas se estructuraron en cuatro grandes ejes: la gobernanza compartida, la movilidad, la economía azul y la transición medioambiental-".

El texto final incluye una serie de mejoras, "en gran parte gracias al trabajo realizado desde los ayuntamientos y desde la perspectiva local", como la creación de un HUB por la economía azul, el plan de actuaciones medioambientales (con mediciones permanentes de agua, aire y ruido), la intención de mejorar la eficiencia de las infraestructuras actuales, la creación de un foro técnico permanente con los ayuntamientos, el énfasis en la necesidad del transporte ferroviario, o la continuidad de la línea de trabajo Pasaia-Bilbao-Baiona.

Sin embargo, han considerado que existen "graves omisiones" y "rumbos equivocados" que "dificultan" la viabilidad de las citadas iniciativas. En primer lugar, los alcaldes han incidido en que el documento "ni siquiera hace referencia a la transferencia" del puerto, lo que ha sido considerado "preocupante" por Otaegi, ya que "este silencio cierra en la práctica las posibilidades de una transformación real a medio plazo".

"La transferencia de competencias permitiría inversiones que concilien las mejoras que la ciudadanía necesita con la actividad portuaria", ha asegurado la primera edil de Errenteria, quien ha afirmado que "estas inversiones transformadoras mejorarían la competitividad del puerto con nuevas actividades económicas dentro de la economía azul y la materialización de las inversiones necesarias en el ámbito puerto-ciudad".

Además, el alcalde de Pasaia ha añadido que "el hecho de que la APP sea de titularidad española supone trabas evidentes a nivel local". "No hay más que ver cuánto se está retrasando la obra de la residencia Adinberri o la interminable nueva Lonja", ha remarcado.

PLANTA LOGÍSTICA

En cuanto a la planta logística, el alcalde de Lezo ha opinado que "sería empezar la casa por el tejado, más aún cuando el documento original recogía, en general, que había que favorecer la intermodalidad", al tiempo que ha incidido en que la modernización de las infraestructuras portuarias "es prioritaria".

"Esta plataforma no responde a las necesidades actuales del puerto y la construcción de la planta logística se limita a desplazar estas afecciones. El primer paso debe ser la fidelización de la situación y los flujos actuales. Modernizar y especializar las infraestructuras existentes, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía del entorno y de los trabajadores portuarios, para mejorar también la competitividad portuaria, reduciendo los efectos de su actividad", ha afirmado.

Otaegi, Alberro y Arruti han subrayado la necesidad de "un cambio real del modelo de gobernanza que ponga en el centro la colaboración efectiva entre instituciones y los intereses de la ciudadanía".

Alberro ha lamentado que "desgraciadamente, las actuaciones observadas hasta la fecha, entre ellas el proceso de elaboración del documento definitivo de este Plan Estratégico, así como las causas judiciales abiertas por el Puerto contra el Ayuntamiento de Pasaia, apuntan en sentido contrario". "Esto choca directamente con la representación elegida democráticamente por la ciudadanía y, por tanto, con los derechos y deseos de ésta", ha resaltado.

Finalmente, ha opinado que "es urgente abandonar los litigios abiertos, materializar de una vez por todas las cesiones de espacios acordadas con los ayuntamientos, impulsar las modernizaciones imprescindibles y poner a disposición de las entidades locales la gestión de los espacios públicos portuarios".