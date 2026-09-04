Alcaldesa de Barakaldo condena "con firmeza" la muerte de un varón tras recibir varios disparos de escopeta

BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, ha condenado este viernes la muerte de un hombre este pasado jueves en el municipio vizcaíno tras recibir varios disparos con escopeta realizados presuntamente por otro hombre que ya está detenido, ha traslado sus condolencias a familiares y amigos del fallecido y ha puesto a su disposición los recursos del Ayuntamiento ante la "terrible pérdida" que han sufrido.

En declaraciones a los medios, Amaia del Campo ha trasladado sus condolencias a la familia del hombre de 48 años fallecido este pasado jueves tras ser víctima de un tiroteo en la localidad fabril. El presunto varón autor de los hechos fue detenido por la Ertzaintza y permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

"Quiero trasladar en nombre de Barakaldo nuestro cariño y condolencias a la familia y a los amigos de la víctima en estos momentos tan dolorosos", ha dicho, para afirmar que "es muy difícil encontrar palabras ante una noticia así: una persona ha perdido la vida de una manera terrible y una familia tiene que afrontar ahora un dolor que ni siquiera podemos imaginar".

Desde el Ayuntamiento, ha dicho la regidora, quieren acompañarles y poner a su disposición los recursos que puedan ofrecerles en estos momentos.

Asimismo, ha trasladado su reconocimiento a los servicios de emergencia y a la Ertzainza por "su excelente trabajo deteniendo de forma rapidísima al culpable".

"Hoy Barakaldo está triste y conmocionado. Solo podemos trasladar nuestro cariño a la familia y, por supuesto, condenar con toda nuestra firmeza cualquier forma de violencia", ha concluido.

CON UNA ESCOPETA

El suceso ocurrió sobre las ocho y media de la tarde de este pasado jueves en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre de Barakaldo, donde la víctima fue disparada varias veces con una escopeta. El autor de la agresión huyó del lugar en un vehículo.

Varios recursos policiales se trasladaron al lugar, así como personal sanitario, que atendió a la víctima, un hombre de 48 años y que presentaba varias heridas en el abdomen producidas por el arma de fuego. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció sobre las once de la noche.

Una patrulla localizó al presunto agresor circulando por el municipio alavés de Amurrio, donde fue detenido por los agentes, que, en un registro del interior del vehículo, encontraron el arma utilizada en la agresión.

El arrestado, también de 48 años de edad, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza. El hombre, acusado de un delito de intento de homicidio, permanece este viernes en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso que, según las primeras hipótesis, "podría tener un carácter sentimental".