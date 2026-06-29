La alcaldesa traslada "el apoyo y la solidaridad" de Vitoria a la Asociación de Venezolanos en Álava

Etxebarria recibe a la asociación de venezolanos de Álava - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria ha recibido este lunes en la Casa Consistorial a la Asociación de Venezolanos en Álava (Asovelana), encabezada por su presidenta, Mónica Hidalgo, a quien ha trasladado el apoyo y la solidaridad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el pueblo venezolano y se ha interesado por la situación y las necesidades derivadas de los terremotos sufridos recientemente.

En el encuentro, en el que también ha participado la concejala de Cooperación al Desarrollo, Ana López de Uralde, la regidora ha informado a la asociación Asovelana de las líneas de ayuda y colaboración que el Ayuntamiento puede poner a su disposición.