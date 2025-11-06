La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz inaugura los vuelos a Madrid y Barcelona del aeropuerto de Foronda

Etxebarria ha afirmado que este es "un día importante y un paso decisivo para consolidar y potenciar" el aeropuerto de la capital alavesa - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha inaugurado este jueves las nuevas rutas aéreas a Madrid y Barcelona desde el Aeropuerto de Foronda, que ofrece desde hoy la compañía Volotea. La aerolínea española programa conexiones con las dos capitales los lunes, jueves, viernes y domingos.

Etxebarria ha afirmado que este es "un día importante y un paso decisivo para consolidar y potenciar" el aeropuerto de la capital alavesa, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa ha afirmado que estos vuelos "mejorarán la proyección de Vitoria-Gasteiz e impactarán en la economía local desde el punto de vista turístico y empresarial". "Con estas nuevas conexiones, Foronda gana atractivo como aeropuerto de pasajeros después de ser un referente en carga. Seguiremos trabajando de forma coordinada para desarrollar la actividad de Foronda, que es un aeropuerto preparado para seguir creciendo", ha añadido.

El primer vuelo desde Barcelona ha llegado a las 17.30 horas, y los primeros pasajeros procedentes de Madrid han desembarcado en Foronda a las 18.10 horas.

El Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz impulsa la actividad del Aeropuerto de Foronda a través de la firma de un convenio con la sociedad VIA, encargada de promocionar y desarrollar el aeródromo alavés.

El Consistorio cofinancia, junto a otras instituciones, las acciones dirigidas a incrementar el tráfico de mercancías y pasajeros en esta infraestructura estratégica de la capital vasca, que de enero a septiembre de 2025 ha registrado cerca de 225.800 personas pasajeras, lo que supone un incremento del 11% con respecto al mismo periodo del año anterior.

El desembarco de Volotea servirá para aumentar en 100.000 los asientos ofertados por el aeródromo vitoriano, gestionado por AENA, que actualmente programa vuelos a Alicante, Sevilla, Bérgamo y Charleroi de forma regular.

A partir de marzo de 2026, los vitorianos y las vitorianas podrán volar, a su vez, a Málaga y Palma de Mallorca. Foronda dispone, asimismo, de una amplia oferta de vuelos chárter a destinos como Egipto, el 24 de noviembre; Estambul y Bratislava, el 4 de diciembre, y un total de cuatro vuelos con salida el 5 de diciembre, a Viena, Venecia, Verona y Bratislava.