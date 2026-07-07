La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz recibe a una delegación de Costa de Marfil

El encuentro ha servido para reforzar las relaciones de cooperación entre ambas ciudades - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha recibido este martes la visita de una delegación de Costa de Marfil, encabezada por la alcaldesa de Adzopé, Florence Atse Bah.

El encuentro ha servido para reforzar las relaciones de cooperación entre ambas ciudades e impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos en los ámbitos cultural, educativo y social, según ha informado el Ayuntamiento de la capital alavesa en un comunicado.

En la reunión también han participado la concejala de Cooperación al Desarrollo, Ana López de Uralde, y el concejal de Convivencia y Diversidad, Pascual Borja.

Asimismo, ha asistido el presidente de la asociación cultural Akwaba Vitoria-Gasteiz, David Traore, quien ha destacado el proyecto de intercambio cultural que impulsa la entidad entre la capital alavesa y la ciudad marfileña de Bingerville, una iniciativa orientada a reforzar los lazos de cooperación y el conocimiento mutuo entre ambas comunidades.