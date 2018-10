Aldekoa dice que el responsable de la carga policial "era el mando que estaba en el lugar"

Publicado 17/10/2018 15:05:56 CET

Asegura que "el que decidió entrar en el callejón tomó la decisión con la información que tenía y no sabía que las pelotas mataban"

El actual jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, que era jefe de la unidad de los ertzainas imputados en el 'Caso Cabacas', ha afirmado que el responsable de decidir si se efectuaban o no cargas policiales era "el mando que estaba en el lugar", en alusión a uno de los acusados. Asimismo, ha considerado que no sería "justo" decir si se adoptó la decisión correcta porque "el que decidió entrar en el callejón" de María Díaz de Haro "tomó la decisión con la información que tenía, y no sabía que las pelotas mataban".

Aldekoa ha declarado como testigo este miércoles en el juicio oral que se sigue en la Audiencia de Bizkaia por la muerte del joven aficionado del Athletic, que resultó herido de gravedad en la noche del 5 de abril de 2012 en una carga policial que realizó la Ertzaintza con motivo de los incidentes que se produjeron en Bilbao después del partido entre el equipo rojiblanco y el Schalke 04. El joven falleció cuatro días después en el Hospital de Basurto.

Seis ertzainas que participaron en el dispositivo policial con motivo del encuentro, tres mandos intermedios y tres agentes de base, están acusados por estos hechos. La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión por homicidio con imprudencia grave profesional, además de inhabilitación de seis años. La Fiscalía y las defensas de los acusados solicitan la absolución.

En esta tercera jornada del juicio, el entonces jefe de unidad en la Comisaría de Bilbao ha afirmado que la persona responsable de las decisiones adoptadas es "el mando que está en el lugar". "El responsable es quien está allí, si es mando es mando, y si no es mando, el ertzaina es responsable de sus actos", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado, a preguntas de la letrada de la acusación particular, Jone Goirizelaia, que no sería "justo" decir si la decisión de efectuar la carga policial fue correcta o no porque, según ha apuntado, él "no estaba allí" y, además, "el que estaba allí tenía menos información" de la él tiene ahora.

"El que estaba allí no sabía que no estaba el herido allí cuando estaban entrando y, lo más importante, el que decidió entrar allí no sabía que las pelotas mataban y yo sí lo sé. Entonces, no puedo juzgar por él. Él tomó la decisión en las circunstancias en las que la tomó y con la información que tenía. Ahora nosotros tenemos otra", ha añadido.

