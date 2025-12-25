Alertan de nevadas a 600 metros a primeras horas de este viernes en el interior de Euskadi

Archivo - Nieve en Vitoria (Álava) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad activará desde esta medianoche y hasta la nueve de la mañana de este viernes el aviso amarillo por nieve en el interior, cuando la cota de nieve podría rondar los 600-800 metros a primeras horas, subiendo durante la mañana por encima de los 1.000 metros.

Según las previsiones de Euskalmet, hay probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en el este y en el sur. Los espesores previstos podrían llegar a 2 centímetros, a 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar.