Alertan de olas de hasta 2,5 metros de altura y mar de fondo en la costa vasca hasta este jueves

BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad mantendrá activado hasta la medianoche de este jueves el Aviso Amarillo por riesgo marítimo-costero: Navegación para las dos primeras millas, con olas de 2,5 metros de altura y mar de fondo del noroeste que rondará los 2-2,5 metros.

Durante la jornada de hoy, el viento del noroeste con fuerza 2, por la tarde arreciará a fuerza 3, con intervalos de fuerza 4. Originará mar rizada, aumentado a marejadilla por la tarde, con áreas de marejada.

Este jueves, el viento del oeste-noroeste soplará con fuerza 4 e intervalos de fuerza 5, amainado al final del día. Originará marejada, con áreas de fuerte marejada.