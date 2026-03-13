La Alianza Financiera Vasca ha movilizado 250 millones de euros en su primer año de funcionamiento

Noël D'anjou Y Amaia Del Villar, En La Comisión De Hacienda Y Finanzas - PARLAMENTO VASCO

La Alianza Financiera Vasca, iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno Vasco para movilizar 4.000 millones de euros en inversiones estratégicas, ya ha activado cerca de 250 millones de euros en su primer año de funcionamiento.

Esta cifra ha sido dada a conocer durante la comparecencia del consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, y de la directora del Instituto Vasco de Finanzas, Amaia del Villar, en comisión parlamentaria, con el fin de informar sobre el plan de inversiones 'Euskadi Eraldatuz 2030'.

Este programa tiene como objetivo acompañar operaciones de arraigo empresarial en Euskadi, aprovechar oportunidades de crecimiento empresarial, a través de operaciones de inversión, ampliación o adquisición, y crear instrumentos y vehículos mixtos para la atracción de capital exterior e impulso a proyectos estratégicos o emergentes.

Con ese fin, el programa pretende movilizar 4.000 millones de euros, de los que mil millones corresponden a inversión pública y 3.000 millones, a aportación privada.

"NO ES UN CORSÉ"

D'Anjou ha precisado que este plan "no es y no debe ser un corsé", y que "un plan de inversiones de esta naturaleza no puede especificar de antemano empresas concretas en las que invertir".

En este sentido, ha explicado que las decisiones "deben orientarse en función de las oportunidades reales y de las necesidades identificadas en cada momento". Todo ello --ha subrayado-- "respetando los requisitos, los criterios y el marco de actuación que el propio plan establece".

Por su parte, la directora del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), Amaia del Villar, ha explicado los instrumentos financieros ya activados o en fase de despliegue.

El plan se articula en cuatro grandes vehículos: la financiación tradicional del IVF, reforzada con nuevas líneas orientadas a proyectos transformadores; Finkatuz, centrado en el arraigo de empresas tractoras; Indartuz, un nuevo instrumento destinado tanto a la inversión directa como a la inversión a través de fondos; y dos nuevos fondos de capital riesgo dirigidos a sectores emergentes y al impulso de nueva industria.

Entre las medidas destacadas se encuentran una línea de avales de 350 millones de euros para facilitar financiación a pymes, programas de deuda flexible para acompañar procesos de transformación sectorial, apoyo al escalado empresarial mediante vehículos especializados, y una nueva línea de financiación adaptada a proyectos industriales de largo plazo. Asimismo, la apuesta por infraestructuras avanzadas -tecnológicas, digitales, energéticas y científico-tecnológicas- busca reforzar la competitividad del tejido económico.

CUATRO BLOQUES

Del Villar ha detallado que la movilización pública se estructura en cuatro bloques principales: 150 millones para nuevas líneas de financiación del IVF; 350 millones para fortalecer Finkatuz; 400 millones para activar Indartuz; y 100 millones para los fondos de capital riesgo. La tracción privada asociada permitirá multiplicar por tres estos recursos.

Desde que la Alianza Financiera Vasca se puso en marcha hace un año, ya se han movilizado cerca de 250 millones de euros, con más de 1.000 millones en inversiones privadas asociadas. Según ha indicado, operaciones vinculadas a empresas tractoras y a fondos como Ekarpen o Talde II "confirman la capacidad del modelo para atraer capital y generar impacto real".

Desde el Gobierno Vasco se ha destacado que la gobernanza del plan se apoya en una estructura "sólida": el Consejo de Administración del IVF, un equipo operativo especializado, comités de seguimiento y asesoramiento estratégico, y un sistema de indicadores que permitirá medir el impacto de las inversiones, la movilización de capital y la calidad de la gobernanza. Los informes de seguimiento se publicarán anualmente.

Los instrumentos previstos estarán "plenamente operativos" a lo largo de 2026, mientras que el despliegue de infraestructuras avanzadas se extenderá al ejercicio siguiente. Las iniciativas vinculadas a la transición social -educación, cultura y sectores comunitarios- se activarán de forma progresiva.

El consejero ha destacado que Euskadi "no puede permitirse ser espectadora en un contexto global de transformación acelerada". "Con talento, industria y capacidad financiera, el país está preparado no solo para adaptarse al cambio, sino para liderarlo", ha indicado D'Anjou, que ha añadido que "este es el momento de decidir si queremos seguir el ritmo o marcarlo", y que Euskadi ha optado por "liderar" para afrontar los retos que afronta.