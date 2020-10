Alkorta: "Llorente tenía ganas de venir al Atletic y el club decidió que no"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Athletic Club, Rafa Alkorta, ha explicado que fueron los propios jugadores del equipo los que pidieron este lunes que pusiera en marcha el fichaje de Fernando Llorente y que el delantero "tenías ganas de venir", pero que finalmente el club decidió que no debían "cometer ese fichaje ahora mismo", al tiempo que también ha reconocido que Javi Martínez rechazó una oferta para volver.

"Ayer por la mañana fueron los jugadores los que iniciaron el proceso (de intentar fichar a Llorente). Hay un momento en el que creemos que se le puede traer y de repente es el club el que cree que no hay que cometer ese fichaje ahora mismo. Ya está, no hay más. Todo lo de ayer fue un trajín, hoy soy más calvo y tengo el pelo más blanco. Fue un día difícil", explicó Alkorta ante la prensa.

En el último día del cierre del mercado, el director deportivo llegó a hablar con Llorente para su retorno. "Él tenía ganas de venir al Athletic. Seguirá su camino, tiene un año de contrato con el Nápoles, y luego nunca se sabe. Siempre he dicho que Fernando es un gran delantero centro y un amigo mío personal al que le tengo mucho cariño", apuntó.

En cuanto a Javi Martínez, el Athletic llegó a hacer una propuesta que tampoco fructificó. "Hablamos con Javi, le hicimos una oferta y él la rechazo, así que no había más que hablar. Lo hemos intentado, claro", reconoció a Alkorta, quien negó la posibilidad de dimitir.

"No lo había pensado hasta ahora. En ningún momento me he sentido ninguneado por nadie porque es una decisión de club y yo soy parte de ese club. Si me hubiera sentido ninguneado, sí habría pensado en dimitir", valoró.

Tras la situación vivida este lunes en el club bilbaíno, el director deportivo aseguró que "no hay ninguna grieta". "Los jugadores entienden perfectamente lo que pasó ayer. Es verdad que se pusieron en contacto conmigo algunos jugadores y lo que querían era mejorar al equipo. Me preguntan si se puede traer a Fernando porque creen que es bueno para el equipo, pero el club que no va a acometer la operación porque no hay consenso", reiteró.

En cuanto al mal arranque de temporada del Athletic, no ocultó que le "da pena esta situación". "No podemos ocultar que el equipo no está bien, pero es un gran equipo y tenemos un gran entrenador, un trabajador incansable. Estamos convencidos de que vamos a salir y vamos a acabar arriba. Llevamos varios partidos sin ganar en San Mamés. La gente nos da mucho, nos da demasiado. Para nosotros está siendo especialmente difícil jugar sin público", lamentó, añadiendo que cuentan con "tres porteros cojonudos" tras no cuajar la salida de Iago Herrerín.