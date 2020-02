Alonso (PP) afirma que está dispuesto a contar con Rosa Díez "si quiere defender la Constitución en el País Vasco"

Publicado 12/02/2020 10:20:30 CET

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que estaría dispuesto a contar con Rosa Díez en su candidatura "si quiere defender la Constitución en el País Vasco" porque no "buscará diferencias en la gente que puede apoyar, de alguna manera, una alternativa al nacionalismo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha señalado que, si no tuviera "casi el mandato" de los populares vascos y el apoyo del presidente nacional, Pablo Casado, no se atrevería a presentarse como candidato a la Lehendakaritza. "Esos apoyos los tenía, por eso yo me manifesté en ese sentido, y hubo turbulencias. Pero esas turbulencias ya han pasado y ahora estamos a otra cosa", ha asegurado.

Sobre la posibilidad de que se pueda incluir a Rosa Díez en su candidatura, ha dicho que cree que "está en otras actividades". "Pero también cuento con Rosa Díez. Si Rosa Díez quiere defender la posición de la Constitución en el País Vasco, yo no voy a ir buscando diferencias en la gente que puede apoyar, de alguna manera, una alternativa al nacionalismo en el País Vasco. No voy a buscar fisuras", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que quiere "ser generoso en esto, abierto y un poco más inteligente". "No vamos a meternos en querellas", ha apuntado, para admitir que siempre ha mantenido "muchas diferencias" con Díez, que "siempre ha estado militando en otros partidos". "Hemos debatido y disputado mucho, pero yo cuento con todos", ha añadido.

En cuanto a Maite Pagazaurtundua, ha asegurado que "nadie había hablado con estas personas" y no quiere "ir manoseando el nombre de la gente". "No me parece serio porque son especulaciones", ha apuntado.

