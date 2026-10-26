Alrededor de 110.000 personas visitan el Último Lunes de Octubre de Gernika-Lumo (Bizkaia)

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Último Lunes de Octubre ha vuelto a convertir Gernika-Lumo (Bizkaia) en punto de encuentro para el sector agroalimentario vasco. Alrededor de 110.000 personas han acudido a la feria, que ha transcurrido con buen tiempo y ha reunido a productores, artesanos y visitantes en torno a una de las citas más destacadas del calendario ferial de Bizkaia.

Según ha informado los organizadores, uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la tradicional subasta solidaria de queso. La pieza que ha obtenido el segundo premio se ha adjudicado por 800 euros a Zurekin Bus, mientras que el queso ganador ha alcanzado los 4.200 euros, ofrecidos por la Taberna Eguzki, de Bermeo. La recaudación se destinará a la Fundación Residencia Calzada de Gernika-Lumo.

En el concurso de quesos, Azkarra ha conseguido el primer premio, seguido de Ricardo Remiro, en segunda posición, y Mausitxa, en tercera. La entrega de premios ha reconocido también a los productores destacados en las distintas categorías de la feria.

En el apartado de miel, el primer premio ha recaído en Baskones Eztia. En la categoría de txakoli, los reconocimientos incluyen a Erdikoetxe, en las modalidades de tinto y negro, y a Magalarte Zamudio, en la de blanco.

En productos de huerta, el premio ha sido para Bihotz Atxatu Baserria, mientras que Urtza Sarrionandia se ha alzado con el reconocimiento en la categoría de fruta. En flores y plantas, el galardón ha recaído en Ortuberri.

Los premios han distinguido, asimismo, productos de huerta, fruta, flores y plantas, en una muestra de la variedad de la producción agrícola y ganadera que caracteriza a esta feria.

Con una asistencia cercana a las 110.000 personas y una subasta que ha vuelto a combinar tradición y solidaridad, el Último Lunes de Octubre cierra una nueva edición poniendo en valor el trabajo de los productores y el compromiso de quienes contribuyen a mantener viva esta cita en Gernika-Lumo.