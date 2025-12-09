Alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza en San Sebastián llevan la música y danza a residencias de mayores

Archivo - Alumnado de la Escuela de música y danza de San Sebastián. - AYUNTAMIENTO - Archivo

SAN SEBASTIÁN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián actuarán durante estas navidades en las residencias de mayores de la capital guipuzcoana, en el marco del ciclo de conciertos Lagunkoia 2025.

En colaboración con el programa Donostia Lagunkoia, el tradicional ciclo de conciertos Lagunkoia llevará este año a los alumnos de la citada Escuela a 18 centros de la ciudad entre el 9 y el 19 de diciembre.

Las actuaciones, con una duración de 45 minutos, se ofrecerán cada tarde a partir de las 17.30 horas. "Esta iniciativa consolidada no es solo un evento musical, sino una demostración de la conexión intergeneracional que San Sebastián fomenta", han destacado desde el Ayuntamiento donostiarra.

El público podrá deleitarse con un abanico de géneros y disciplinas, que incluye desde los sonidos tradicionales vascos de la trikitixa y el pandero, hasta la elegancia del piano, la guitarra y la danza clásica, pasando por las melodías de viento de saxofón y clarinete, y el trabajo conjunto de la orquesta.