Alumnado del IES Oriarte y la artista Sahatsa Jauregi muestran en Museum Cemento Rezola su proyecto artístico conjunto

SAN SEBASTIÁN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Museum Cemento Rezola y Heidelberg Materials han presentado el resultado de una nueva edición de MuseumLAB, el programa educativo para jóvenes que vincula la práctica artística con la educación. En esta ocasión, el proyecto se ha desarrollado junto al alumnado de diversificación curricular de 3º de ESO del IES Oriarte BHI de Lasarte-Oria y la artista Sahatsa Jauregi.

Bajo el título 'Artxibotik gorputzera', ha desarrolado un laboratorio en el que "archivo y arte se encontraron para reflexionar y crear" junto a la artista Sahatsa Jauregi una "nueva corporeidad". La iniciativa, que se puede visitar hasta Semana Santa, ha tomado el archivo del museo como práctica, investigándolo y activándolo como material patrimonial para la creación y el aprendizaje compartido.

Según han explicado desde el museo guipuzcoano, se trataba de involucrar a las nuevas generaciones en el proceso de practicar con los documentos históricos para que pudieran "interpretarse a través de sensibilidades contemporáneas y dotarlas de nuevas narrativas, de nuevos cuerpos".

La artista Sahatsa Jauregi (Itaparika, Brasil, 1984), que ejerce como docente en el departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (EHU), desarrolló el proyecto a lo largo de cuatro sesiones de trabajo que propusieron un recorrido progresivo del archivo a la creación corporal y escultórica.

En la primera, se comenzó con la exploración de los archivos: por un lado, las fotografías del museo y, por otro, el archivo artístico de Sahatsa Jauregi. El alumnado se acercó a estas imágenes como fuente de inspiración y realizó collages que "reconfiguraban los cuerpos y contaban nuevas historias, transformando así las imágenes del pasado en narrativas abiertas listas para activarse con el propio cuerpo", han detallado.

En la segunda sesión, las nuevas composiciones se trasladaron al espacio tridimensional. El aula se convirtió en un escenario en el que el alumnado "dio vida a los cuerpos inventados, creando esculturas humanas temporales". Cada formación fue fotografiada, generando el material que serviría de base para continuar el proceso creativo.

CUERPO, FORMA Y SUPERFICIE

La tercera sesión profundizó en la relación entre cuerpo, forma y superficie. A partir de las fotografías de grupo, el alumnado realizó siluetas a pequeña escala que posteriormente proyectó sobre planchas de cartón a tamaño real. Sobre estas planchas recortaron y dibujaron fragmentos de su cuerpo, creando figuras autónomas que "mezclaban la corporalidad individual con la colectiva".

Las planchas, pintadas de negro, se convirtieron en los elementos escultóricos y narrativos del proyecto, actuando como "puente entre la representación fotográfica y la exploración corporal en el espacio". En la última sesión, las siluetas de cartón se transformaron en protagonistas de nuevas composiciones. Mesas, sillas y el propio espacio se utilizaron para enriquecer las composiciones, trabajando con alturas, niveles y tensiones.

Desde el Museum Cemento Rezola han detallado que las imágenes finales "no son solo un registro, sino el resultado artístico de un proceso que unió archivo, cuerpo y creatividad, presentando 'del archivo al cuerpo' como un recorrido de exploración, reflexión y creación colectiva, donde cada cuerpo y cada imagen cuneta la historia del proyecto".

MuseumLAB es un proyecto bianual enmarcado en el laboratorio estable 'Ondarebizia' y forma parte del compromiso del museo donostiarra con la educación, la mediación cultural y su entorno.