AM-Gobierno Vasco impulsa una encuesta al sector ganadero conocer sus necesidades para comprar forraje de forma conjunta

Gobierno Vasco impulsa una encuesta al sector ganadero para hacer una compra de forraje conjunto - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha impulsado una encuesta al sector ganadero para conocer las necesidades de forraje a la hora de acordar una compra conjunta y ha anunciado que espera llegar a un consenso este mes para garantizar el suministro.

Así lo ha explicado este viernes la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, tras la reunión de la Mesa Forrajes, constituida la semana pasada, en la que ha anunciado que se hará una compra conjunta "siempre que haya una demanda constatable".

Debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias, la producción de forraje se ha visto comprometida, lo que ha obligado a las explotaciones ganaderas a recurrir antes de lo previsto a las reservas destinadas al otoño e invierno o a adquirir forraje en el mercado.

Por eso, el Centro de Gestión Lursail realizará en los próximos días una encuesta al colectivo ganadero "donde se van a recoger las expectativas, necesidades y también tipos de formato que pueda tener el sector". Barredo ha considerado que esto permitirá "dimensionar la compra conjunta y planificar una respuesta ajustada a las necesidades del sector".

En las próximas semanas la Mesa volverá a reunirse para avalorar los resultados de la encuesta y espera tomar este mes una decisión sobre la compra de forraje.

"El objetivo es adelantarnos a los acontecimientos, por un lado impulsando todas estas opciones disponibles, pero incrementando sobre todo también esa acción a futuro para producir coraje en Euskadi durante los próximos años", ha explicado.

SUMINISTRO GARANTIZADO

Ha insistido que todavía hay paja en el campo, reservas de maíz en Francia, en Navarra y en Castilla León, por lo que "tenemos suficientes materias primas como para plantear una garantía de suministro continuada". Sin embargo, ha reconocido que no todos los ganaderos están en la misma situación.

Por un lado, hay un colectivo que cuenta con instalaciones para bajar el ganado y tiene suministro para el año al contar con acuerdos de compra. Por otro lado, las explotaciones más pequeñas carecen de estas infraestructuras y tienen un ganado extensivo que aprovecha los pastos, por lo que cada vez tienen más problemas, porque no están acostumbrados a comprar forraje en esta época del año.

Además de la compra conjunta, la Mesa ha barajado la posibilidad de cultivos de forraje que según la consejera "se han materializado algunos proyectos, sobre todo producciones de maíz y forrarejo para pienso, en las cooperativas y sobre todo en las producciones más grandes", pero no en el sector extensivo.

NO HAN ACORDADO SUBVENCIONES

En cuanto a la falta de agua para proveer al ganando en los montes que han denunciado los sindicatos, ha recordado que la semana pasada en el Consejo Agrario, acordaron que se trataría en una mesa específica a partir de septiembre y que los ayuntamientos son los responsables del abastecimiento de agua.

También se ha referido a la denuncia de los sindicatos sobre la ausencia de la diputación de Álava y Gipuzkoa, asegurando que, aunque no han podido asistir, las diputaciones están respondiendo y asistiendo a las reuniones.

Por lo que respecta a la posibilidad de acordar subvenciones, ha afirmado que "no es el momento de hablar de ayudas" porque ha considerado que la situación es "una alerta inicial". Por ello, se están monitorizando los sectores para ver cuáles van a estar más afectados a final de año y, en función de ello, la Administración tomará una decisión.