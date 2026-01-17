La Ertzaintza investiga la aparición de un cadáver calcinado en una borda en Ortuella

BILBAO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación tras el hallazgo de un cadáver calcinado en una borda ubicada en un descampado de la localidad vizcaína Ortuella donde, al parecer, se había producido un incendio con anterioridad, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

En un comunicado, ha explicado que en la tarde de este pasado viernes se localizaron los restos mortales de una persona en una borda situada en un descampado de Ortuella. Al lugar se desplazaron diferentes recursos de la Ertzaintza para realizar la correspondiente inspección ocular.

En esta construcción, al parecer, se había producido un incendio el pasado 29 de diciembre, según han confirmado fuentes de la Consejería.

Tras el hallazgo del cadáver, la Ertzaintza abrió una investigación con el fin de poder confirmar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias en que se habría producido el incendio.