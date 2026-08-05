AM-Tellado acusa al Gobierno de denegación de auxilio por "la invasión" de Ceuta que ha causado la muerte a 150 personas

1109156.1.260.149.20260805140805 Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que la Audiencia Nacional dilucidará "las responsabilidades judiciales y penales" sobre lo ocurrido con "la invasión" de Ceuta, y ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incurrió en "denegación de auxilio" a la Ciudad Autónoma al no impedir "el asalto" que ha causado la muerte de alrededor de 150 personas.

Según ha asegurado, Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles "no movieron un dedo para reforzar la frontera española, para proteger a los ceutíes y para blindar la integridad territorial del país". "Es imperdonable, motivo de dimisión y de convocar elecciones", ha asegurado.

Tellado, que ha participado en un acto político celebrado en San Sebastián, junto a la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, el candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, Borja Corominas, y la secretaria general de los populares vascos, Esther Martínez, se ha referido a "la ocupación" e "invasión" de Ceuta, de la que es responsable, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez, que "abandonó a los ceutíes", pese a conocer que "había una marea humana que iba a invadir la ciudad y que la invadió".

"La ocupación que sufrió Ceuta fue responsabilidad de un único hombre y se llama Pedro Sánchez", ha subrayado, para criticar su "mala gestión de la política migratoria" que ha calificado de "permisiva", y de la "política de seguridad, porque todo el mundo sabe que sus fronteras no están protegidas".

En cuanto a política exterior, ha lamentado que se haya desarrollado "al margen de los consensos europeos", y ha remarcado que todo ello ha generado "un caldo de cultivo para que se creara una situación" como la sufrida en la Ciudad Autónoma.

A su juicio, "la indolencia" inhabilita a Pedro Sánchez para seguir siendo presidente, y también ha culpado del "asalto" a Fernando Grande-Marlaska, a José Manuel Albares y Margarita Robles. "Es un Gobierno de pesadilla al que pronto pondremos fin porque es nuestra responsabilidad", ha aseverado.

En cuanto a la investigación de la Audiencia Nacional y la petición de la jueza María Tardón a la Guardia Civil de información sobre si recibió algún aviso previo de que se iba a producir una llegada masiva de inmigrantes a Ceuta antes del pasado 30 de julio, el dirigente del PP ha dicho que "es evidente que ha habido una denegación de auxilio" a una Ciudad Autónoma. "El Gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles", ha señalado.

"Nosotros estamos aquí para exigirle responsabilidades políticas al Gobierno del desaparecido Pedro Sánchez, al Gobierno del presidente de la tumbona, al Gobierno del Spotify, al Gobierno del presidente indolente", ha añadido.

"NEGLIGENCIA"

Tras advertir de que este Ejecutivo "está acabado", ha destacado su "negligencia". "El Gobierno de España sabía lo que iba a pasar y no hicieron nada. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta pidió ayuda y el Gobierno de España le dejó solo, abandonado a su suerte. Margarita Robles pudo desplegar al ejército antes de la invasión para tratar de impedirla, para repelerla o incluso para disuadirla, y sin embargo, no lo hizo, porque 'la pájara', como le llamaba Pedro Sánchez, hizo dejación clara de funciones. Desplegó el ejército doce horas después de la invasión", ha subrayado.

Miguel Tellado se ha mostrado convencido de que los servicios de inteligencia españoles "no fallaron", y ha reiterado que el Ejecutivo fue advertido también por el presidente del Gobierno ceutí, Juan Vivas. "El presidente del Gobierno no cogía el teléfono, pero sabía la preocupación de Vivas porque sí pudo hablar con su jefe de gabinete. También llamó a distintos ministerios y la respuesta fue nula, fue ninguna", ha apostillado.

Asimismo, ha avisado que "la integridad territorial de España no se negocia, se defiende". "Y nosotros nunca vamos a abandonar a los ceutíes porque son tan españoles como los madrileños, como los andaluces o como los vascos", ha asegurado.

El dirigente del PP ha destacado que Ceuta todavía no ha vuelto a la normalidad. "Hoy hay 6.000 inmigrantes ilegales que entraron con la avalancha y que todavía no han sido expulsados. Hoy, la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ejército, desplegados en Ceuta, aún no ha sido reforzado adecuadamente para prevenir hechos similares que podrían ocurrir en cualquier momento con la indolencia del primer veraneante de España", ha apuntado respecto a Sánchez.

"Blindó las aguas que quedan justo delante de la residencia oficial que ocupa mucho más de lo que fue capaz de blindar la zona fronteriza del Tarajal. Esa negligencia le inhabilita como presidente", ha subrayado.

A su juicio, lo ocurrido en Ceuta "es imperdonable y, desde luego, es motivo de dimisión y motivo más que suficiente para convocar elecciones". "Sin embargo, ¿cuál fue la reacción del Gobierno a todo esto? La primera mentir, diciendo que no fueron avisados y ahora sí ya sabemos que sí fueron avisados", ha señalado.

Tellado ha recordado que han oído a los responsables gubernamentales "denunciar conspiraciones internacionales", pero "no dimite Marlaska, no dimite Margarita Robles, no dimite el señor Álvarez y no dimite el presidente Sánchez, ni ningún responsable de este caos provocado".

"Eso sí, cesan a la responsable de Comunicación del Departamento de Seguridad que informó de que 49.000 personas habían cruzado ya la frontera de forma ilegal, que luego se convirtieron en más de 70.000. Es que en el 'sanchismo' es inaceptable contar una verdad. Y que esta verdad desmonte el relato oficialista, no se perdona", ha avisado.

Además, ha ironizado con que "en el 'sanchismo' se puede robar, se puede prevaricar, se pueden revelar secretos oficiales, se puede cometer todo tipo de delitos y atropellos, y no te cesan. Pero si cumples con tu obligación, si dices la verdad, si cumples con tu responsabilidad, entonces tienes los días contados. Esas son las normas de la mafia, de la omertá, de la ley del silencio, del desgobierno que cada vez está más solo dentro y fuera de España", ha indicado.

Asimismo, ha dicho que "da vergüenza oír a Marlaska decir que, a veces, nadie es responsable", después de las alrededor de 150 personas fallecidas en "las avalanchas" durante "la invasión". "Hace tiempo que ya no debería estar al frente de su cargo. ¡Quién le ha visto y quién le ve!. Han fallecido 150 personas, porque esta avalancha pudo haber sido evitada por parte del Gobierno de España, actuando con celeridad, actuando con antelación, actuando como corresponde a cualquier Gobierno. Y no lo hicieron", ha remarcado.

Por ello, ha vuelto a pedir responsabilidades políticas al Gobierno, mientras la Audiencia Nacional dilucida las responsabilidades judiciales que pudieran derivarse de este situación, y cuando llegue el momento de las urnas, el PP tiene que "estar preparado".

"Nuestra tarea es no fallarle a España. La mayoría de españoles quieren hoy un Gobierno honesto, honrado, digno de tal nombre, y que resuelva los problemas de la gente, un gobierno que garantice la seguridad de los españoles, un gobierno que vigile las fronteras y que defienda la integridad territorial de nuestro país. Ese gobierno no es el de Pedro Sánchez, ha pasado a la historia, está acabado", ha mantenido.

Tal como ha precisado, su partido "seguirá trabajando mientras haya un ceutí pasando miedo, defendiendo su casa, defendiendo a su familia y pasando miedo ante una avalancha que podría repetirse en cualquier momento y que podría coger al Gobierno igual de desprevenido que la avalancha de la semana pasada". "El mandato histórico de nuestro partido es defender a todos los españoles", ha concluido.