Amaia Iguarán, vicepresidenta de SMH, y la ONG Egoaizia, reconocidas con los Premios Agustín Ugarte 2025

SAN SEBASTIÁN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura y Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha anunciado este martes la resolución de los Premios Agustín Ugarte 2025, que este año reconocen la trayectoria y compromiso de la ONG Egoaizia, en la categoría colectiva, y de Amaia Iguarán Bonilla, actual presidenta de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), en la categoría individual.

Desde 2021, los Premios Agustín Ugarte ponen en valor la labor de personas y organizaciones que dedican su vida a la solidaridad, la justicia social y la cooperación, según ha recordado la institución foral.

La diputada de Cultura y Cooperación, Goizane Álvarez, ha resaltado que Egoaizia y Amaia Iguarán representan "la mejor tradición de la cooperación guipuzcoana: una cooperación cercana, feminista y profundamente transformadora". "Son ejemplo de cómo el trabajo colectivo y la convicción personal pueden mejorar vidas y abrir caminos para comunidades enteras", ha subrayado.

Álvarez ha añadido que "más allá de los proyectos y de los datos, lo que reconocemos con este Premio es una forma de estar en el mundo, la de quienes se comprometen, escuchan, aprenden y acompañan, la de quienes defienden la dignidad humana como un principio irrenunciable". Así, ha incidido en que Egoaizia e Iguarán "son referentes que mantienen vivo el espíritu de Agustín Ugarte, cuyo legado continúa guiándonos para educar, sensibilizar y transformar la realidad desde la solidaridad".

CATEGORÍA INDIVIDUAL

El reconocimiento individual recae este año en Amaia Iguarán Bonilla, una "figura clave" en la cooperación vasca, con más de 25 años de trayectoria en defensa de los derechos humanos, la igualdad y el feminismo. Voluntaria en Ayacucho (Perú) desde 1997 hasta 2020, fue una de las impulsoras del grupo de género de la Coordinadora de ONGDs de Euskadi.

Su activismo feminista la ha llevado también a ser parte de colectivos como Más Mujeres y a colaborar con iniciativas como Ongi Etorri Errefuxiatuak. Desde 2020 ha intensificado su labor en Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), organización con la que trabaja en incidencia política, educación para la transformación social y formación en igualdad. Desde 2024 es vicepresidenta de SMH, "contribuyendo de forma decisiva a la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas".

El jurado subraya "su visión pionera en la incorporación del enfoque feminista en la cooperación al desarrollo y su defensa persistente de los derechos de las mujeres, de las personas desplazadas y de quienes viven en situaciones de extrema vulnerabilidad".

CATEGORÍA COLECTIVA

El premio en la categoría colectiva es para la la ONG Egoaizia, que nació en Eibar en el año 2000 impulsada por un grupo de mujeres comprometidas con la justicia social. Actualmente es una ONGD consolidada que trabaja desde tres líneas estratégicas. Una de ellas es la cooperación internacional, acompañando a comunidades, principalmente en Perú, en procesos de desarrollo integral, con proyectos que respetan sus ritmos, culturas y capacidades.

Otra de las líneas es la acción humanitaria, interviniendo de manera urgente en contextos de conflicto y desastres naturales en África y Latinoamérica, "aplicando el enfoque del triple nexo para vincular asistencia inmediata con desarrollo sostenible y construcción de paz".

Asimismo, trabaja en educación para la transformación social, "promoviendo conciencia crítica en Gipuzkoa, fomentando el voluntariado, la incidencia política y el compromiso ciudadano". Con más de dos décadas de trabajo continuado, Egoaizia se ha convertido en "un referente de colaboración, cercanía y transformación social", articulando redes que van desde Eibar hasta el Amazonas, pasando por Tigray, Cusco o Alto Piura.

La decisión del jurado destaca "su capacidad para tejer alianzas, incorporar de manera transversal el feminismo y la justicia ambiental, y sostener procesos de acompañamiento profundo junto a comunidades vulnerables".

El departamento de Cultura y Cooperación Internacional decidió en 2021 reconocer el gran trabajo que ha realizado Agustín Ugarte con Behar Bidasoa desde 1989. Así, en la primera edición de 2021, el premio fue para el propio Ugarte; en 2022, los premiados fueron Mari Cruz y Mila Andueza y la ONG Mugen Gainetik; en 2023, el Padre Olaran y la ONG Medicus Mundi; y en 2024, Mª Jesús Ramírez Fernández, "Chucha" y la ONG Calcuta Ondoan. Los premios se entregarán en una gala abierta a la ciudadanía que se celebrará el lunes 15 de diciembre a las 18.00 horas en Kiroletxea.