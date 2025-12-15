Amaral aplaza al 28 de febrero su concierto en San Sebastián debido a una lesión muscular de Juan Aguirre

Archivo - Eva Amaral y Juan Aguirre, del dúo Amaral en Starlite Occident a 08 de agosto de 2025 - ORGANIZACIÓN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Amaral no podrá actuar este próximo sábado en el Donostia Arena - Illunbe de San Sebastián, tal y como estaba previsto, debido a la lesión muscular que padece Juan Aguirre. La nueva fecha, en el mismo recinto, será el sábado 28 de febrero de 2026 a las 20.00 horas.

En palabras del grupo, "la lesión lo limita de forma severa y le exige un proceso de recuperación más largo del esperado. Así que, con mucha pena, nos vemos obligados a aplazar el concierto de Donosti del día 20 de diciembre".

Desde la oficina de Amaral han explicado que Aguirre está por un lado, "desolado, porque ve imposible tocar ahora mismo en la ciudad donde nació" y, por otro lado, "esperanzado" porque "sabe que esto pasará con un poco de tiempo". "Todos en el equipo de Amaral lo apoyamos, lo cuidamos y lo acompañamos en su recuperación", han añadido.

Las entradas adquiridas para el 20 de diciembre serán totalmente válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Las personas que no puedan asistir el 28 de febrero podrán solicitar la devolución del importe de sus entradas hasta el día 9 de enero de 2026, a través del siguiente email: ticketing@getin.es. Las entradas para la nueva fecha están disponibles en la web de Amaral.