Amaral, Nathy Peluso, Iván Ferreiro, Love of Lesbian o José Luis Perales actuarán en el Kursaal de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amaral, Nathy Peluso, Iván Ferreiro, Love of Lesbian o José Luis Perales son algunos de los nombres destacados de la agenda musical del Kursaal de San Sebastián para los próximos meses.

El Palacio de Congresos y auditorio donostiarra acogerá el domingo 10 de octubre el concierto de Amaral, en el que la banda zaragozana interpretará temas de su último trabajo y octavo disco de estudio 'Salto al color'.

El martes 12 de octubre será el turno de la argentina Nathy Peluso, figura clave de la vanguardia musical latinoamericana que reinterpreta el hip-hop y el neo soul de los 2000, que llegará al Kursaal con 'Calambre', su último disco que también da nombre a la gira en la que está inmersa.

Iván Ferreiro se subirá al escenario donostiarra el sábado 16 de octubre con 'Cuentos y Canciones', un "viaje íntimo y desordenado" según señalan desde la promotora GetIn a través de la carrera músico gallego. A base de historias, versiones y sus canciones, apoyado en una instalación audiovisual y en un repertorio "especial e inesperado", Ferreiro recorre su biografía y explica cómo nacieron algunas canciones en un formato entre el concierto y el 'storyteller'.

Los catalanes Love of Lesbian ofrecerán dos conciertos, los días 20 y 21 de octubre, para presentar su último trabajo discográfico. En 2021 han publicado la continuación de 'El poeta Halley', disco que han titulado 'V.E.H.N.' (Viaje épico hacia la nada), con el que llegarán al Kursaal.

Asimismo, la gira de despedida de José Luis Perales, 'Baladas para una despedida', llegará a San Sebastián el 24 de octubre, concierto para el que ya se han agotado las entradas. Esta gira de Perales se suma a la publicación de su último disco 'Mirándote a los ojos', un compendio de tres discos y 35 canciones regrabadas bajo la supervisión, producción y arreglos de su hijo Pablo.

La agenda de noviembre cuenta hasta el momento con dos citas de música pop-rock. El día 12 Brothers in Band, considerado como el mejor espectáculo internacional homenaje a la banda británica liderada por Mark Knopfler, presentará en San Sebastián 'The Very Best of Dire Straits'.

Por su parte, India Martínez actuará 29 de noviembre, dentro de su gira de vuelta a los escenarios después de dos años para presentar los temas de su nuevo trabajo 'Palmeras'.