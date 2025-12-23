Ambiente frío y lluvia débil, esta nochebuena en Euskadi

Archivo - Nubes y claros - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles, día de nochebuena, en Euskadi ambiente frío y lluvia débil, sobre todo por la tarde.

El cielo se mantendrá nublado y se producirán precipitaciones de forma dispersa y ocasional, sobre todo por la tarde y en la vertiente cantábrica.

El viento irá empujando una masa de aire continental más fría y a medida que avance la jornada la temperatura irá bajando y también la cota de nieve, situándose por debajo de los 1.000 metros al final del día.

Las temperaturas máximas rondarán los 8 grados en el interior y los 12 grados en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 7 grados en el litoral y un grado en el interior.