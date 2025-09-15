Ambiente soleado y ascenso de las temperaturas, este martes en Euskadi

BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi ambiente soleado y ascenso de las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 22-25 grados.

El día empezará con abundante nubosidad baja, especialmente en la mitad norte, sin descartar algunas lloviznas en la vertiente cantábrica de madrugada y primeras horas. A lo largo de la mañana se abrirán claros, y durante la segunda mitad del día el cielo quedará poco nuboso.

El viento será flojo y variable al principio y se fijará del nordeste en las horas centrales. Las temperaturas subirán en el interior, con valores ligeramente por encima de los 25 grados de máxima y los 22 grados en la costa, mientras que las mínimas rondarán los 13-15 grados.