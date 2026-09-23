Ambiente soleado y máximas por encima de los 30 grados este jueves en Euskadi

Playa de La Arena (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi subida de las temperaturas, especialmente en la mitad norte. El viento soplará de componente sur durante la primera mitad del día y las temperaturas se elevarán hasta valores veraniegos, con máximas que rondarán los 28-30 ºC en puntos de costa y por encima de los 30 ºC en el interior.

Por la tarde, entrará brisa en la vertiente cantábrica. Por lo demás sin muchos cambios, con ambiente soleado durante toda la jornada.