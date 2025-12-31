Ambiente soleado y temperaturas bajas durante el primer día del año en Euskadi

Archivo - Jornada sin nubes en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi ambiente soleado, con una madrugada bastante fría, en la que las temperaturas serán bajas, con heladas en zonas del interior.

En el Valle del Ebro se formarán nieblas que serán algo persistentes, pero en el resto del territorio el ambiente será claro, con tan solo algunas nubes altas en el cielo.

Por la tarde-noche la nubosidad irá en aumento. Las temperaturas máximas se recuperarán tres o cuatro grados en la vertiente cantábrica, pero apenas variarán en el resto del territorio. El viento soplará del sur, con algo de intensidad a partir de la mañana.