Ambiente soleado y temperaturas sin cambios, este domingo en Euskadi

BILBAO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada de ambiente soleado en el norte, con viento sur, y algunas nieblas persistentes en la mitad sur.

Las nieblas podrían tardar en levantar especialmente en puntos de Álava, pero en el resto del territorio, habrá amplios claros durante la mayor parte de la jornada, con algo de nubosidad por la tarde-noche llegando desde el sur.

Las temperaturas máximas se mantendrán sin muchos cambios después de un amanecer frío. Por la tarde-noche el viento ganará algo de intensidad.