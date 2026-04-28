El PNV se abstendrá en la votación del decreto de prórroga de los alquileres por su falta de seguridad jurídica

El presidente del PNV, Aitor Esteban - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha anunciado que el Grupo Vasco se abstendrá este martes en la votación en el Congreso del decreto de prórroga de los alquileres por su "falta de seguridad jurídica".

El Gobierno no contaba, en principio, con los apoyos necesarios para que el texto fuera convalidado tras avanzar Junts que iba a votar en contra. Por tanto, el pleno del Congreso derogará, previsiblemente, el decreto Ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha recordado que el Ejecutivo presentó el decreto "a petición de Podemos, para desbloquear su posición, no en esta cuestión, sino en general y, "al fin y al cabo, porque Sánchez tenía una necesidad para continuar con el Gobierno, no porque estuvieran muy convencido".

Así, el presidente del PNV ha lamentado que el Gobierno haya presentado este decreto "nuevamente sin cerrar su seguridad jurídica, sabiendo que no iba a haber un a mayoría suficiente para impulsarlo".

Además, ha considerado "muy arbitrario" el plazo de dos años de prórroga de los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. "Hay una falta de seguridad enorme", ha añadido.

En este sentido, el dirigente jeltzale ha criticado que "llevamos seis ó siete años con medidas excepcionales" en materia de vivienda, y "así no podemos continuar, porque debemos dar seguridad, tanto a los propietarios de pisos como a los quieren un alquiler, y eso requiere de una normativa que se mantenga en el tiempo".

De esta manera, ha considerado que son "más eficaces" las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco en Euskadi en materia de vivienda, "modificando la ley para que hacer pisos se más sencillo, y dando opción a los ayuntamientos para que impulsen esa opción". "Política concreta y con los pies en el suelo", ha concluido.