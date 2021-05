Urkullu advierte de que levantar el estado de alarma sin garantías jurídicas puede provocar mayores contagios

El decreto del Gobierno Vasco con medidas restrictivas entrará en vigor a medianoche del domingo y se prolongará durante cuatro o seis semanas

SAN SEBASTIÁN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido de que levantar el estado de alarma sin garantías jurídicas "suficientes" puede provocar "un riesgo de mayor contagio" de la covid-19, y ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez "donde está la cogobernanza colaborativa", después de que haya decidido poner fin el 9 de mayo a esta medida excepcional en pandemia, y establecer por decreto que las comunidades autónomas puedan recurrir al Tribunal Supremo, siempre después de que sus medidas pasen por el filtro de los tribunales superiores de justicia.

Para paliar la situación en la que se entrará al decaer el estado de alarma, el Ejecutivo vasco aprobará el viernes un decreto con restricciones a adoptar en Euskadi, que entrará en vigor en la medianoche del domingo y se podrían prolongar durante cuatro o seis semanas.

En declaraciones a los medios en San Sebastián, tras participar en la apertura de la Junta de socios de Elkargi, Urkullu ha mostrado su "sorpresa" por las declaraciones realizadas este pasado martes por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sobre que su pretensión de mantener el cierre perimetral de Euskadi a partir del domingo, puesto que no ha hablado con él. "No entiendo estas declaraciones. Es que no he hablado con el presidente de la comunidad de Cantabria", ha confesado.

En cuanto al decreto que el Gobierno Vasco aprobará el viernes para hacer frente al fin del Estado de alarma, ha señalado que no puede "avanzar nada", porque están "valorando todavía las decisiones que en el conjunto del Estado se puedan estar adoptando".

"No solamente por lo que haya sido la decisión del Gobierno español ayer, sino también por lo que son medidas que otras comunidades autónomas puedan estar planteando para adoptar el próximo día 10. Por lo tanto, hasta el viernes vamos a estar en proceso de análisis permanente y el viernes decidiremos", ha insistido.

En todo caso, ha explicado que desde el Gobierno Vasco está "siguiendo toda la tramitación pertinente de manera formal con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco".

Urkullu ha explicado que, a la hora de impulsar el decreto, se ha tenido en cuenta, "primero, que no hay prorroga del estado de alarma; segundo, que ni siquiera hay prorroga del estado de alarma para una comunidad autónoma" y, en tercer lugar, que se invita a las autonomías "a un procedimiento en el Tribunal Supremo, pero después de un recorrido judicial en cada comunidad autónoma".

COGOBERNANZA COLANORATIVA

En este contexto, se ha preguntado "dónde está la cogobernanza colaborativa" del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, al tiempo que ha planteado la reflexión de que "no es Euskadi quien está en una situación de preocupación, que no es solamente Euskadi quien ha solicitado la prorroga del Estado de alarma", sino que "otras comunidades han planteado medidas que están fundamentadas en lo que es el estado de alarma para mantener dichas medidas".

Urkullu ha incidido en que todo esto le lleva "a una reflexión profunda en estos próximos días, que tiene que ver también con lo que en su momento pasado mañana plantee como borrador de decreto al consejo asesor del LABI".

TOQUE DE QUEDA

Respecto al decreto, ha indicado únicamente que "entraría en vigor a las 00.00 horas del domingo" y que contemplará un horizonte temporal de cuatro o seis semanas, aunque no ha aclarado si se mantendrá o no el toque de queda. "Veremos a ver cuáles son las medidas que planteamos y cuales son las medidas que los diversos tribunales superores de justicia de las comunidades decidan, no voy a aventurar nada en este sentido", ha afirmado.

A ello ha añadido que "ayer conocíamos también el planteamiento de Fiscalía de Barcelona en sentido contrario al toque de queda". En todo caso, ha señalado que la intención de las medidas que se aprueben es "intentar llegar a descender hasta un nivel de 200 casos en principio, que era de donde partíamos en esta ola ascendente que hemos tenido hasta estos días pasados y el objetivo final descender hasta 50 o 60 casos".

"TRABAJO PERMANENTE"

"Estamos ya en una situación continuada de días consecutivos con índice de reproducción por debajo del uno, con una tasa positividad que está también descendiendo, pero ese tiene que ser un trabajo permanente, un esfuerzo continuado para llegar a descender por debajo de 200 y al objetivo final de descender a 60 casos. Lo vamos haciendo con lentitud, de manera modulada, pero ese es el objetivo que nos va a llevar a gestionar esta situación durante un tiempo todavía", ha sostenido.

Respecto a si una salida abrupta del Estado de alarma podría tener consecuencias para la economía vasca, Urkullu ha señalado que "el problema está en el equilibio mantenido desde el principio en la contención, el atajo, el cortar de raíz en lo posible la transmisión del virus a modo de contagio y mantener el equilibrio también con lo que es la actividad económica, industrial, educativa y social en la medida de las posibilidades, para evitar también el riesgo de contagio".

"RIESGO"

A su juicio, "si se ha demostrado hasta la fecha que las medidas más efectivas para atajar la vía de contagio son las que se contemplan bajo el amparo de un Estado de alarma, levantar el estado de alarma sin medidas que tengan garantías jurídicas suficientes, puede provocar un riesgo de mayor contagio mientras no haya un proceso de vacunación que tenga también un objetivo de inmunidad de rebaño suficiente".

"Este es el análisis en el que estamos. Todavía estamos en una situación en la que el viernes pasado la comisión interterritorial de salud pública posponía por cuatro semanas la decisión sobre la aplicación en segunda dosis de la vacuna AstraZeneca y a qué colectivos. Es un poco desconcertante", ha reconocido.

Finalmente, ha recordado que "todo lo que pueda ser mayor afección en contagios y en contactos tiene también impacto en la actividad ordinaria, en la vida social, en todos los órdenes, también el económico".