Amplios claros por la mañana y temperaturas algo más altas, este viernes en Euskadi

Archivo - Cielos poco nubosos en Bizkaia
Archivo - Cielos poco nubosos en Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 27 noviembre 2025 16:53

   BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi mañana soleada en buena parte del territorio, mientras que por la tarde se espera más de nubosidad. En zonas de Álava, especialmente en La Llanada, podrían formarse nieblas, que podrían ser persistentes.

   El viento soplará de sur flojo en varios momentos del día, por lo que las temperaturas subirán ligeramente. De esta manera, se prevén máximas en las capitales de 10 grados en Vitoria, 14 grados en San Sebastián y 15 grados en Bilbao.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado