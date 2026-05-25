Amurrio (Álava) acoge una jornada destinada al público familiar para visibilizar a las mujeres en la ciencia

Cartel de la jornada - DFA

VITORIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de Amurrio (Álava) acogerá este domingo una jornada de sensibilización centrada en el papel de las mujeres en la ciencia y en la promoción de vocaciones tecnológicas entre la juventud, especialmente entre las niñas.

La iniciativa se enmarca en las acciones impulsadas por la Diputación Foral de Álava para fomentar el interés por las disciplinas 'STEAM' (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) y visibilizar la contribución de las mujeres en estos ámbitos.

El encuentro, que se desarrollará de 11.00 a 14.00 horas, está dirigido al público familiar y tendrá como objetivo reflexionar sobre las diferencias de género existentes en la actualidad, poniendo el foco en el papel que han desempeñado las mujeres científicas a lo largo de la historia. También pretende animar a las niñas a formarse en alguna de estas disciplinas.

Durante la jornada se desarrollarán diferentes talleres tecnológicos que combinarán aprendizaje, juego y tecnología. En estos espacios participarán mujeres del ámbito 'STEAM' referentes del territorio alavés que compartirán su experiencia en primera persona. Además, se podrán conocer otras referentes científicas del sur que han dejado huella en la tecnología, la ciencia, la ingeniería, las artes y las matemáticas.

Entre las actividades previstas se encuentra el espacio 'Bee-Bot', donde se podrá programar un robot y conocer la trayectoria de mujeres 'STEAM' alavesas, así como el taller 'Makey-Makey', que propone una versión interactiva del juego 'Simon Says', para descubrir referentes femeninos vinculados a distintas disciplinas 'STEAM'.

Además, habrá un espacio dedicado a manualidades para acercar al público a mujeres científicas del ámbito internacional, así como el txoko 'True-True', que combinará juego, programación y conocimiento del territorio alavés a través de diferentes enclaves naturales y culturales.

En él, se descubrirán lugares únicos como el Parque Megalítico de Legaire, el Parque Natural de Izki, el Santuario de Estíbaliz, la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, el Valle Salado de Añana y el impresionante Salto del Nervión, para aprender jugando mientras se recorre la historia, la naturaleza y la cultura de Álava.

La jornada también contará con un área de programación (Kodetu/ Lempel/Moon) donde las personas participantes podrán iniciarse en el funcionamiento de la tecnología de manera práctica e intuitiva.

VOCACIONES CIENTÍFICAS

Esta actividad forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas que la Diputación Foral de Álava desarrolla en colaboración con distintas entidades, para "impulsar vocaciones científicas con perspectiva de género" y fomentar el interés por la tecnología entre la población joven.

Así, la Diputación Foral de Álava colabora con el proyecto 'Inspira' de la Universidad de Deusto, a la que apoya en acciones que sirven para impulsar vocaciones tecnológicas en niñas y niños con perspectiva de género.

También, a través de la entidad alavesa Ingeniería para la Cooperación (ICLI), impulsa el proyecto de cooperación 'Reforzamiento del sistema educativo y sanitario marfileño fomentando la equidad de género y aumentando la resiliencia frente a la crisis' en Costa de Marfil.