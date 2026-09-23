Amurrio Antzokia inicia en octubre su nueva temporada cultural con una variedad de propuestas para todas las edades

VITORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amurrio Antzokia comenzará en octubre su nueva temporada cultural 2026-2027 con una programación renovada y una variedad de propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

La nueva temporada se prolongará hasta junio y volverá a convertir el teatro municipal en uno de los principales espacios para el disfrute y la participación cultural en Amurrio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La programación combina diferentes disciplinas y formatos, con propuestas de teatro, música, danza, magia, bertsolarismo, espectáculos familiares, cine, festivales y jornadas, con el objetivo de ofrecer una oferta cultural diversa y atractiva a lo largo de todo el curso.

Con motivo del inicio de la temporada, el Ayuntamiento ha editado un nuevo libreto de Amurrio Antzokia, que será buzoneado en los hogares de Amurrio.

La publicación recoge toda la información sobre los espectáculos programados, así como sus fechas y horarios, y permitirá consultar de una manera sencilla la oferta cultural prevista para los próximos meses.

Entre las novedades se encuentra la adaptación del periodo de vigencia del carné de persona socia al calendario de la temporada cultural, que pasa a desarrollarse de octubre a septiembre. Las ventajas asociadas al carné de persona socia se mantienen, entre ellas los descuentos en espectáculos, la compra preferente de entradas y las condiciones especiales para el acceso al cine.

Toda la información sobre la programación de la temporada 2026-2027, la adquisición de entradas y el carné de persona socia estará disponible en amurrioantzokia.eus. Las entradas podrán adquirirse también en la Kultur Etxea y en la taquilla de Amurrio Antzokia antes de cada función.

La concejala de Cultura, Naiara Barallobre, ha explicado que el objetivo es que Amurrio Antzokia "siga siendo un espacio abierto a toda la ciudadanía, un lugar de encuentro en torno a la cultura y donde cada persona pueda encontrar propuestas que le interesen y le hagan disfrutar"".