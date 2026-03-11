Amurrio solicita a la Diputación de Bizkaia una marquesina para la parada de Bizkaibus en Saratxo

VITORIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Amurrio (Álava) ha solicitado formalmente a la Diputación Foral de Bizkaia la instalación de una marquesina en la parada de la línea 3641 del servicio de transporte público Bizkaibus a su paso por el barrio de Saratxo, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La petición se centra en el sentido de la circulación que actualmente se encuentra desprovisto de protección. Además, la parada cuenta únicamente con marquesina en uno de los lados, lo que obliga a las personas usuarias que viajan en sentido contrario a esperar el autobús a la intemperie, especialmente en condiciones meteorológicas adversas, ha explicado el Ayuntamiento.

El alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, ha señalado que se trata de una actuación "sencilla pero necesaria" para mejorar el día a día de los vecinos. "El transporte público es un servicio fundamental. Es importante que las personas usuarias puedan esperar el autobús en condiciones adecuadas y con un mínimo de protección frente a la lluvia o el viento", ha manifestado.

En ese sentido, el primer edil ha subrayado que la mejora de las infraestructuras vinculadas al transporte contribuye a fomentar su uso y a avanzar hacia una movilidad "más sostenible". "Si queremos apostar por el transporte público, también tenemos que cuidar aspectos básicos como las condiciones de espera en las paradas", ha añadido Molinuevo.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Asimismo, el Ayuntamiento ha instado a la institución foral a que informe sobre la "viabilidad de la actuación y los plazos previstos para su posible ejecución" con el fin de realizar un seguimiento de la iniciativa.

Finalmente, el consistorio ha trasladado a la Diputación Foral de Bizkaia su "disposición municipal a colaborar" en aquellas cuestiones que puedan facilitar la implantación de esta mejora, reforzando así su compromiso con un transporte público "más accesible, cómodo y eficiente" para la ciudadanía.