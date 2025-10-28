Ana Belén recalará el 8 de noviembre en el Kursaal de San Sebastián con su gira 'Más D Ana' y las entradas agotadas

Archivo - La cantante, actriz y directora Ana Belén, posa para Europa Press, en el Hotel Intercontinental, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ana Belén llegará el sábado 8 de noviembre al Kursaal de San Sebastián con su gira 'Más D Ana' y las entradas agotadas. Seis años después de su último tour oficial, visitará, entre otras ciudades, la capital guipuzcoana.

En esta cita con el público donostiarra Ana Belén repasará los grandes éxitos de su repertorio y algunos temas de su nuevo álbum, según han detallado desde la promotora Get In.

La artista madrileña estará acompañada de "una banda de músicos de lujo", dirigida por David San José y con las entradas agotadas desde hace semanas. Se trata de un año prolífico para la Ana Belén, con la anunciada gira, disco y un estreno cinematográfico, han destacado.