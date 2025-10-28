BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora asturiana Ana Lena Rivera presenta este martes en Bilbao su nueva novela 'La casa de los huéspedes' (Grijalbo), relato donde, entre memoria y ficción, narra la historia de una saga familiar con trasfondo histórico que arranca en plena Guerra Civil en 1937 y recorre gran parte del siglo XX a través de la mirada de dos mujeres cuyos caminos se entrecruzan entre Madrid, Oviedo y Burdeos mientras afrontan las consecuencias que la guerra tiene en sus vidas.

La presentación de la novela tendrá lugar a las 19.00 horas en la librería Elkar de la calle Iparraguirre, en un acto de entrada libre hasta completar aforo en el que la escritora dialogará con la también autora Elena Peña.

La autora ha explicado que la historia nace de sus recuerdos en el hostal que regentaban sus tíos en Madrid y a los que ella visitaba todos los años, donde recuerda que "su gran entretenimiento" era espiar lo que ocurría al otro lado de la zona privada reservada a la familia en la zona dedicada a los huéspedes y la recepción.

Según han explicado desde la editorial Grijalbo, la obra es "una novela coral sobre la pérdida y la reconstrucción, los secretos familiares, la amistad, la fortaleza femenina y la necesidad de dar voz a quienes durante tanto tiempo permanecieron calladas".

A partir de los hechos históricos en torno al conflicto bélico español, la novela aborda la forma en que "las decisiones personales, que muchas veces nacen de la culpa, el miedo o la esperanza, son capaces de moldear el destino colectivo e intergeneracional".

A través de la voz narrativa, Rivera traza "un relato donde habla de la muerte y el exilio, de la pérdida de identidad, del silencio, del trauma y el dolor, de resiliencia en tiempos de adversidad, pero también de la memoria histórica y de la necesidad de reparar los errores, individuales y colectivos para seguir adelante".

En el contexto de la Guerra Civil española, la ocupación alemana en Francia durante la II Guerra Mundial y los 40 años de la dictadura franquista en España, 'La casa de huéspedes' recorre varias generaciones de mujeres, donde la autora recupera su memoria y sus voces, que han permanecido silenciadas y las que la Historia oficial dejó atrás. "Es mi forma bonita de recuperar su voz", ha asegurado Ana Lena Rivera.

La escritora ha afirmado que su nueva novela es "una historia de madres e hijas" escrita como "un puzzle construido con la vida de muchas mujeres nacidas en la primera mitad del siglo xx, mujeres que nunca pretendieron ser heroínas, pero que no les quedó más remedio que convertir su dolor en fuerza".

Tal y como ha subrayado en el 'making of' de la novela facilitado por la editorial "las protagonistas de esta casa de huéspedes y los personajes secundarios que las acompañan nunca existieron, pero sí sus vivencias", ya que "cada pequeño hecho de la historia es reflejo de lo que le sucedió a una o a muchas mujeres reales, a las que no les quedó más remedio que actuar como heroínas sin desearlo para poder sacar adelante a los suyos: viudas, madres solteras, casadas con hombres enfermos o mutilados, que vivieron en una sociedad en la que su trabajo valía menos, pero lo que necesitaban para alimentar a sus hijos les costaba lo mismo".

Además, ha añadido, "cargaban con las tareas de la casa en una época en la que todo se hacía a mano, atendían a los hijos, a los familiares enfermos y a sus mayores y ni siquiera disfrutaron del calor que da el reconocimiento de los héroes; al contrario, su esfuerzo solo mereció lástima y desprecio".

Rivera se adentra en "una estructura social férrea que asignaba roles innegociables a hombres y a mujeres, los primeros como cabezas de familia, las segundas, como cuidadoras del hogar y donde ellas no encajaban en aquella foto de la familia idílica que se vendía a los ciudadanos".

Ana Lena Rivera (Oviedo, 1972) es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, parcela profesional donde desarrolló su carrera profesional en el mundo de los negocios hasta que finalmente decidió dar el salto a la escritura.

La asturiana inició su trayectoria literaria con una trilogía noir compuesta por 'Lo que callan los muertos' (2019), Premio Torrente Ballester, 'Un asesino en tu sombra' (2020) y 'Los muertos no saben nadar' (2021).

Posteriormente cambió de registro para publicar, con gran éxito, 'Las herederas de la Singer' (Grijalbo, 2022), 'La niña del sombrero azul' (Grijalbo, 2024) y ahora 'La casa de los huéspedes'.