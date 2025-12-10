Andrea Gasperin dirigirá a la Banda Municipal de Música de Bilbao el viernes

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao continúa su temporada 2025-2026 con el concierto "Perfiles del mar", que tendrá lugar este próximo viernes, a las 18.30 horas, en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga, con entrada libre hasta completar aforo. La actuación estará dirigida por el prestigioso maestro italiano Andrea Gasperin.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, se interpretarán las "Danses Valencianes" de Bernardo Adam Ferrero, un homenaje a las raíces levantinas del compositor; "Nuraghi", de Ennio Porrino, obra que conecta el misterio arqueológico de Cerdeña con una atmósfera lírica y épica; y finalmente, "Save the sea" de Frigyes Hidas, una pieza comprometida que invita a la reflexión sobre la preservación de los ecosistemas marinos.

La selección oscila entre la fuerza y la serenidad del mar, el folklore y el compromiso con el cuidado del medioambiente.

Formado en trompeta y dirección de banda con maestros como José Rafael Pascual Vilaplana, Jan Cober y Felix Hauswirth, Andrea Gasperin completó sus estudios de dirección de orquesta en los conservatorios de La Haya y Bruselas, donde obtuvo la máxima distinción.

Ha sido director titular de diversas agrupaciones en Italia y Holanda, además de director invitado en orquestas sinfónicas y compañías de ópera; actualmente dirige la Orquesta de Vientos Brixiae Harmoniae, es director artístico de la Sociedad Ateneo Musical de Cullera y profesor en los conservatorios de Cagliari y Milán.

El sábado 20 de diciembre la Banda Municipal de Música de Bilbao volverá al Palacio Euskalduna con "Esencias de la Navidad". Con José Rafael Pascual-Vilaplana, Principal Director Invitado, a la batuta, y Gurutze Beitia como narradora, el concierto se convertirá en un emotivo recorrido que irá de Tchaikovsky a Morten Lauridsen, incluyendo clásicos navideños con arreglos sinfónicos. En plena antesala de las fiestas, esta cita invita a disfrutar de la música como lugar de encuentro, emoción y esperanza compartida.