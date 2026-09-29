De Andrés cree que Jon Urresti no obtendrá buenos resultados en Vitoria y el primer puesto será para PP o EH Bildu

Archivo - El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, durante una jornada política y festiva organizada por el PP de Bizkaia - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que tiene "buena impresión" del candidato del PNV a la alcaldía por Vitoria, Jon Urresti, pero cree que no obtendrá "muy buenos resultados" y que el primer puesto de los comicios se lo disputarán su partido y EH Bildu. Además, ha afirmado que, para el Partido Popular, "es difícil" presentar candidatos en Euskadi por "la tensión social, política y de señalamiento sobre cargos públicos".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, De Andrés ha afirmado que su partido ya prepara las candidaturas para las próximas elecciones, en cuya elaboración considera que no habrá "muchas sorpresas".

Precisamente, este martes el PNV ha anunciado que su candidato a la alcaldía de Vitoria, el presidente de Fundación Vital Jon Urresti, una designación que De Andrés interpreta como "una apuesta" de los jeltzales por "repetir la posición que fue, la cuarta fuerza política en las últimas elecciones".

El presidente de los populares vascos ha señalado que las elecciones municipales en Vitoria "se van a dirimir entre EH Bildu o el PP", porque el PSE-EE "no ha acertado en esta legislatura, lo ha hecho mal" y ve a la actual alcaldesa, Maider Etxebarria, "más en tercera posición".

Por otra parte, cree que el candidato popular, el concejal Iñaki García Calvo, está "en disposición de pelear por la primera plaza en las elecciones de Vitoria" en la que el partido tiene "puesta mucha ilusión". "En Vitoria hace falta un cambio y creo que la experiencia de los tiempos del PP son muy positivos y de impulso para la ciudad", ha señalado.

De Andrés ha afirmado que tiene "buena impresión" de Jon Urresti, pero, tras apuntar que "está muy condicionado por la formación política que lo presenta", ha añadido que en Vitoria no le augura "muy buenos resultados".

"ES DIFÍCIL"

De Andrés ha indicado que "es difícil" presentar candidatos, debido a "una desafección hacia la política con carácter general, pero especialmente en el País Vasco".

Según ha precisado, esta no es solo una afirmación del PP, sino que "hace poco" el presidente del PNV, Aitor Esteban, "decía que el clima político que se vive en muchos pueblos de Euskadi hacía difícil", también a la formación jeltzale, "conseguir candidatos". "La verdad es que la situación de tensión social, política, de señalamiento que hay sobre cargos públicos, complica la vida", ha dicho.

Para Javier de Andrés, ser concejal y que "te ponen una pintada en el portal de tu casa o te rayan el coche a la gente le echa para atrás para presentarse". "Y si resulta que eres concejal de un pueblo y tienes cada dos por tres allí a 40 personas tocando el bombo y dándote la murga en el pleno municipal pues a la gente le incomoda", ha añadido.

Ha añadido que, este "es un hecho que afecta" no solo al PP, sino también a "aquellos que son ertzainas", que también "sufren señalamientos, acosos e insultos". "Vivimos una situación de tensión política que a veces se nos olvida pero que condiciona la vida y la vida política, la vida social y también la vida laboral", ha dicho.

En concreto, en su partido, considera que "no es grato, complica la vida de las personas" y "desnaturaliza su voluntad de contribuir", el hecho de que les "estén llamando fachas, les ponen una diana o insultan por la calle".