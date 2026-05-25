De Andrés cree que Sánchez no tiene motivos para "inquietarse" porque en el PNV "sigue teniendo a su mejor socio"

Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 12:38
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BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene motivos para "inquietarse" porque en el PNV "sigue teniendo a su mejor socio".

En declaraciones a los medios, Javier de Andrés se ha referido a las declaraciones del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, que ayer consideró que, con el actual "panorama", es "ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura" y defendió que "sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada".

Según el líder de los populares vascos, "las palabras de Aitor Esteban sobre las corrupciones del Partido Socialista y todo el lío de Zapatero lo que demuestra es que el PNV sabe qué clase de socio es Pedro Sánchez, pero en modo alguno que vaya a romper con esa clase de socio".

Por el contrario, ha afirmado que "lo que ayer ocultó Aitor Esteban y el PNV es que realmente el PSOE vuelve a ser su socio para las próximas elecciones municipales y forales y lo necesita y cuenta con él".

Por eso, Javier de Andrés cree que el presidente del Gobierno "no tiene motivos para inquietarse porque en el PNV sigue teniendo su mejor socio".

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